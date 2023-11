PC retrô: você se lembra do Xenix?

Xenix marca um antes e um depois para a vida corporativa da Microsoft. Antes de desenvolver seu próprio sistema operacional, a empresa baseava seus desenvolvimentos em outras tecnologias, até que, em 1979 (lançamento oficial em 1980), eles colaboraram com AT&T para executar a primeira plataforma própria que chegou aos seus PCs.

É por isso que, sendo o primeiro sistema operacional da Microsoft, dedicamos algumas linhas para contar como era esse desenvolvimento, que antecedeu os mais conhecidos MS-DOS e Windows.

De acordo com o que descreve o Computer Hoy, o Xenix era um sistema operacional multi-usuário e multi-tarefa que podia ser executado em uma variedade de hardware, incluindo o PC IBM. Ele foi projetado para ser um sistema operacional comercial acessível que poderia competir com outros sistemas Unix da época, como o BSD e o SunOS.

Xenix Microsoft

Incluía uma série de características padrão do Unix, como um kernel de tempo real, um sistema de arquivos hierárquico e um shell. Também incluía uma série de características específicas da Microsoft, como um gerenciador de arquivos gráfico e um ambiente de programação integrado.

Foi um sucesso comercial moderado. Foi vendido para mais de 10 mil empresas e organizações em todo o mundo. No entanto, nunca conseguiu alcançar a popularidade de outros sistemas operativos Unix, como BSD e SunOS.

Em 1987, a Microsoft abandonou o desenvolvimento do Xenix. No entanto, o código-fonte do Xenix foi mantido disponível para uso e foi reutilizado em outros sistemas operacionais, como o SCO Unix e o OpenServer.

Depois veio o MS-DOS, sistema operacional padrão para o PC IBM que ajudou a Microsoft a se tornar uma das maiores empresas de software do mundo.