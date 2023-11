Parceiro na OpenAI é acusado de liderar demissão de Sam Altman

Menos de uma semana após uma polêmica, dois CEOs interinos e uma greve de trabalhadores que ameaçou derrubar as ações da empresa de tecnologia, tudo voltou ao normal: Sam Altman voltou aos seus deveres (e teve que renunciar à Microsoft, trabalho que conseguiu em tempo recorde).

Agora, resta ver como a Silicon Valley vai lidar com a polêmica. Devemos receber explicações sobre a demissão de Altman? Tem algum segredo sobre uma IA que pode acabar com a sociedade que conhecemos?

São poucos os detalhes que sabemos a respeito. Mas um que se tornou forte é a eventual responsabilidade de Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI, no início desta novela.

Quem é Ilya Sutskever?

Em 2015, Altman fundou a startup junto a Ilya Sutsveker, Greg Brockman, Elon Musk e mais dez colaboradores.

OpenAI - Foto Wired Ilya Sutskever, Sam Altman, Mira Murati e Greg Brockman, de OpenAI.

Nessa altura, Sutsveker já era um veterano pesquisador em Inteligência Artificial, e hoje ele passa os seus dias como cientista-chefe da OpenAI.

Ele nasceu na União Soviética e foi criado em Israel. Depois de se mudar para a América do Norte, desempenhou um papel essencial no desenvolvimento do aprendizado profundo (deep learning) e das redes neurais artificiais.

Sua trajetória acadêmica inclui um doutorado sob a supervisão de Geoffrey Hinton na Universidade de Toronto, e graças a isso ele se tornou um dos pioneiros no renascimento do deep learning na última década.

Além disso, Sutskever foi coautor de um trabalho influente apresentado na conferência Neural Information Processing Systems (NIPS) em 2012, abordando a técnica de dropout para prevenir o ajuste excessivo em redes neurais.

Mas apesar de seu vasto currículo, hoje ele se encontra no meio da controvérsia devido à sua suposta liderança na iniciativa para demitir Sam Altman, cofundador e CEO da companhia.

Preocupação com os avanços da Inteligência Artificial

Ao longo de sua carreira, Sutskever não hesitou em expressar preocupações sobre os riscos associados à inteligência artificial avançada.

A ocasião mais recente? Em sua palestra TED realizada em outubro deste ano:

De acordo com relatos do portal especializado Axios, Sutskever teria influenciado na diretoria, argumentando que o enfoque acelerado de Altman para o desenvolvimento e a comercialização da Inteligência Artificial era muito arriscado.

Isto teria levado à demissão de Altman, que segundo a OpenAI não foi "consistentemente sincero" com a diretoria, afetando sua capacidade de cumprir com suas responsabilidades.

Arrependimento e reações

No meio da polêmica, Sutskever expressou arrependimento por sua participação no processo que resultou no despedimento de Altman.

Desde sua conta do X ele compartilhou: "Lamento profundamente a minha participação nas ações da diretoria. Nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI. Eu amo tudo o que construímos juntos e farei tudo o que puder para reunir a empresa."

Altman respondeu a esta publicação com um coração. Gesto de agradecimento semelhante às suas respostas anteriores aos empregados que lhe expressaram apoio.