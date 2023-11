Os sapatos de Super Mario existem no mundo real

A Nintendo fez um anúncio surpreendente relacionado ao sucesso do filme ‘Super Mario Bros’, que foi lançado em abril deste ano e chegará ao HBO Max em 1º de dezembro.

Em colaboração com o estúdio de animação Illumination, a Red Wing Shoes juntou-se para criar os sapatos do Mario do filme.

No entanto, para tristeza de muitos, eles não estarão disponíveis para a venda. Em vez disso, serão uma versão hiperrealista das botas, projetadas para serem exibidas na loja oficial da Nintendo em Nova York.

O interesse pelos sapatos de Mario surgiu após o primeiro cartaz teaser do filme, onde a fidelidade do calçado impressionou os fãs. Esta curiosidade levou a Nintendo e Illumination a colaborar com Red Wing Shoes, uma empresa de Minnesota conhecida por suas botas de trabalho.

Aaron Seymour-Anderson, diretor criativo e de marca da Red Wing, compartilhou que foi um desafio desenhar e criar um par que refletisse as estranhas proporções do personagem.

Sapatos do Super Mario Imagem de gameinformer.com

Apenas para exibição

Desde o início, foi planejado que estes sapatos fossem uma peça de exibição, por isso Red Wing fabricou apenas um par. De acordo com Seymour-Anderson, Mario não está disposto a compartilhar suas botas, nem mesmo com Luigi.

O design e a construção destes sapatos levaram vários meses. O principal desafio para a Red Wing foi fabricar um sapato que não fosse baseado num pé humano.

A equipe teve que trabalhar com base em um modelo de animação impresso em 3D para criar as botas. Cada detalhe, incluindo a sola com o desenho da faixa de rolamento que Mario usa no filme, foi meticulosamente replicado.

Seymour-Anderson mencionou que o futuro dos sapatos de Mario depende da Nintendo e sugeriu que poderiam surgir mais histórias sobre eles no futuro, além da atual produção cinematográfica.