Os 5 imperdíveis de Bill Gates para esta Natal: Desde livros até uma série na Netflix

Como todos os anos, Bill Gates decidiu compartilhar sua lista anual de leituras favoritas, destacando três livros que ele considera fundamentais para entender a realidade atual.

Também, o famoso co-fundador da Microsoft aproveitou a ocasião e recomendou um filme para curtir em casa e uma Playlist do Spotify para começar a época natalina.

Bill Gates: O eterno leitor

Reconhecido por seu extenso hábito de leitura, Gates afirma ler aproximadamente 50 livros por ano.

Por isso, tornou-se tradição que ele compartilhe em seu blog os livros que mais o marcaram a cada ano.

‘A Harmonia das Células’, de Siddhartha Mukherjee

Em primeiro lugar destaca-se ‘A Harmonia das Células’, de Siddhartha Mukherjee, oncologista e divulgador científico que realiza uma profunda análise da medicina, centrada no estudo das células.

"Todos nós ficaremos doentes em algum momento. Todos nós teremos entes queridos que ficarão doentes. Para compreender o que acontece nesses momentos e sentir-se otimista de que as coisas melhorarão, é útil saber algo sobre as células, os componentes básicos da vida", escreve Gates em seu blog.

Desde seu descobrimento, no século XVII, até os tratamentos contemporâneos, Mukherjee destaca como as doenças e o envelhecimento estão relacionados ao comportamento celular, fornecendo uma interessante visão de seu papel na biologia humana.

‘Não é o fim do mundo’, de Hannah Ritchie

A cientista da Universidade de Oxford Hannah Ritchie oferece em ‘Não é o fim do mundo’ uma perspectiva animadora sobre as mudanças climáticas.

Este livro é apresentado como uma leitura essencial para aqueles interessados em compreender como o mundo pode superar os desafios do aquecimento global, de acordo com a avaliação otimista de Gates.

‘Invenção e Inovação’, de Vaclav Smil

De acordo com o seu blog, o magnata leu dezenas de livros de Vaclav Smil, autor da sua última recomendação literária: ‘Invenção e Inovação’.

Na obra, Smil contrasta as invenções ao longo da história, a partir de uma visão pessimista das invenções atuais.

“Depois de ter lido seus 44 livros e conversado com ele várias vezes, sei que ele não é tão otimista quanto eu sobre as perspectivas de inovação. Mas mesmo que não vejamos o futuro da mesma forma, ninguém é melhor do que Smil para explicar o passado”, afirma o empresário tecnológico.

Conferências de economia online de Timothy Taylor

“Você não pode errar com nenhuma das conferências de Taylor”, afirma o filantropo em seu blog, acrescentando que é “um dos seus professores favoritos”.

Na mesma linha, recomenda-se as três séries sobre Wondrium para entender a história básica da economia nas diferentes regiões, seus princípios básicos e suas implicações na vida cotidiana.

Bônus: Música Natalícia e Streaming

“Não tive tempo de escrever uma resenha completa, mas devo mencionar que acabei de ver a série ‘Toda a Luz que Não Podemos Ver’ no Netflix”, conta o multimilionário.

‘Eu tinha lido o livro, que é incrível, pois às vezes uma adaptação de um livro que você ama pode ser decepcionante. Aqui não é o caso: a série é tão boa quanto. O ator que interpreta von Rumpel, um nazista e vilão da história, é especialmente memorável”, acrescenta.

Por fim, o blog fecha com uma pequena empreitada de Gates: Sua própria lista no Spotify.

Mas não se trata de qualquer lista. Nela, o co-criador da Microsoft derrama todo o seu espírito e compartilha seus favoritos para esta Natal.

Com isso, “espero que você encontre algo divertido para ler, ver ou ouvir aqui. E Boas Festas!”, deseja Bill Gates.