O que o CEO da Apple faz? Esta é a rotina diária de Tim Cook

Tim Cook é o diretor executivo da empresa desde agosto de 2014 e sucedeu Steve Jobs no cargo

Não sabemos muito sobre a vida privada de Tim Cook, o CEO da Apple.

O multimilionário e sucessor de Steve Jobs raramente fala sobre sua intimidade, e por isso é muito interessante conhecer detalhes sobre sua rotina.

A rotina diária do CEO da Apple

A força de vontade de Cook é surpreendente. O empresário acorda todos os dias às 3:45 da manhã, começando assim sua jornada.

Depois de levantar-se, sua primeira tarefa do dia é verificar sua caixa de entrada. De acordo com o Financial Review, geralmente são cerca de 700 e-mails que ele abre por dia.

Esta precoce imersão, segundo Cook, oferece um tempo sem distrações, pois a madrugada se torna seu período pessoal e produtivo.

"A manhã é sua", disse ao meio citado, o que ele mesmo corrigiu: "Ou deveria dizer, a madrugada é sua ".

Um pouco de exercício

Após a revisão de e-mails, Cook dirige-se à academia às 5h da manhã e realiza uma rotina de 30 a 45 minutos.

Claro que não é qualquer academia: o CEO da Apple prefere ir ao seu próprio lugar privado para se exercitar.

Em seguida, o CEO mergulha em seu dia de trabalho, participando de reuniões, respondendo mensagens e tomando decisões estratégicas.

E o almoço?

Normalmente, dentro do Apple Park, o informático de 63 anos age como qualquer pessoa.

Assim, você pode vê-lo almoçando no refeitório e conversando com outros funcionários.

Claro que a personalidade de Cook às vezes pode parecer opressiva. Segundo diferentes boatos, o homem por trás da marca da maçã é muito exigente com as pessoas que lhe agradam.

Sua clássica forma de se aproximar é fazer perguntas desafiadoras às pessoas e, se gostar das respostas, então fazer mais perguntas até que a pessoa erre ou deixe de ser interessante.

E cai a noite longe do Apple Park

O dia de Tim Cook é baseado em uma reunião após outra. Possui um rigoroso cronograma e não se importa em ficar até mais tarde para conseguir responder a todas as suas perguntas.

O que ele faz ao voltar para casa? Isso não sabemos. Em 2012, a Fortune revelou que Cook normalmente janta sozinho e aproveita esse momento para ler.

Seu lar, como bem se sabe, não é um palácio, embora seja um lugar com bastante espaço. E considerando que ele acorda às 3:45, é provável que ele não se deite muito tarde.