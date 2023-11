O plano de Elon Musk para acabar com os problemas de energia no mundo: requer apenas o uso de um recurso natural

A produção convencional de energia elétrica esgota recursos não renováveis ​​para nosso planeta. Cientistas ao redor do mundo estão tentando encontrar um método que nos forneça o serviço e, ao mesmo tempo, seja amigável com o meio ambiente. Elon Musk afirma saber uma solução ótima: “Temos um reator de fusão gigante no céu”, disse de, acordo com uma revisão de Xataka.

O reator de que o magnata sul-africano está falando é nada menos que o Sol. A estrela massiva sobre a qual funciona o sistema planetário é suficiente para nos fornecer a energia suficiente. No entanto, as iniciativas de painéis solares, embora funcionem, não foram suficientes para fornecer eletricidade a um país inteiro, por exemplo.

Elon Musk tem a solução: um painel solar gigante de cerca de 160 quilômetros posicionado na órbita da Terra. "Na verdade, poderia alimentar todos os Estados Unidos com 100 milhas por 100 milhas de energia solar", disse Elon Musk durante uma visita ao The Joe Rogan Experience, no final de outubro.

Para cobrir o território dos Estados Unidos, seria suficiente o diâmetro de painéis solares mencionado: 160 por 160 quilômetros. Para Elon Musk, levar esta estrutura para o espaço não é difícil e, de acordo com sua avaliação, é a melhor solução para o problema de energia.

Painéis solares funcionam perto da pequena cidade de Milagro, em Navarra, norte de Espanha, na sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Espanha, que tem sol e vento em abundância, é apresentada como futuro líder europeu na produção de energia hídrica. AP (Alvaro Barrientos/AP)

"Aquilo simplesmente funciona. Temos um reator de fusão gigante no céu", disse em referência ao fato de que devemos aproveitar o Sol.

Elon Musk está familiarizado com a indústria de energia, e não apenas por sua iniciativa de carros elétricos na Tesla Motors. O multimilionário também mantém a empresa Solar City, que oferece serviços de instalação, financiamento e manutenção de sistemas de energia solar fotovoltaica para proprietários de casas, empresas e organizações governamentais, sem fins lucrativos.

O plano de Musk é que essa energia coletada por painéis solares seria transmitida para a Terra através de microondas ou laser.