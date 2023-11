Inteligência artificial faz uma previsão assustadora sobre o futuro

Cidade do futuro com IA Cidade do futuro com IA

Como será o mundo daqui a 77 anos? Considerando as atuais situações em nosso planeta, pedimos à Inteligência Artificial que nos dê uma visão sobre como nosso futuro se aproxima.

Sua resposta não é exata, mas ela nos dá uma previsão do que poderia acontecer com a humanidade e o mundo em que vivemos, dentro de 77 anos. Questões como o clima e a tecnologia são a base da resposta do chatbot do Google, Bard, que usamos para obter sua visão do que será o planeta até o final deste século e o início do próximo.

Ele enfatiza um ponto que imaginamos que ele iria abordar, a desigualdade. Vamos então ver o que a Inteligência Artificial tem a nos dizer.

O mundo em 2100 será muito diferente do que conhecemos hoje. As mudanças climáticas, a desigualdade e a tecnologia serão os principais fatores que darão forma ao futuro do planeta.

Mudança Climática

A mudança climática é um dos desafios mais urgentes que a humanidade enfrenta. As temperaturas globais já aumentaram 1 grau Celsius desde a era pré-industrial, e espera-se que aumentem outros 2,7 graus até o final do século, a menos que medidas sejam tomadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Este aumento de temperaturas terá um impacto significativo no planeta. Os níveis do mar aumentarão, o que inundará as zonas costeiras. Os padrões climáticos tornar-se-ão mais extremos, com ondas de calor mais intensas, secas mais prolongadas e tempestades mais frequentes.

Essas mudanças terão um impacto devastador nas pessoas e nos ecossistemas. Milhões de pessoas serão deslocadas por inundações e a produção de alimentos será afetada por secas e tempestades.

EFE Mudança climática (JAVIER BELVER/EFE)

Desigualdade

A desigualdade é outro problema global que está se agravando. A lacuna entre ricos e pobres está aumentando, e isso está gerando tensões sociais e políticas.

Em 2100, a desigualdade poderia ser ainda maior do que hoje. Grandes empresas e ultra-ricos acumularão ainda mais riqueza, enquanto a maioria da população ficará para trás.

Esta desigualdade pode levar a conflitos sociais e políticos e pode até mesmo desestabilizar governos.

A miséria vai aumentar muito

Tecnologia

A tecnologia também terá um impacto significativo no mundo do ano 2100. A inteligência artificial, a robótica e a nanotecnologia estão evoluindo rapidamente, e essas tecnologias poderão transformar a forma como vivemos e trabalhamos.

Por exemplo, a Inteligência Artificial poderia automatizar muitas tarefas que atualmente são realizadas por humanos, o que poderia levar a um aumento do desemprego. A robótica poderia melhorar a produção de alimentos e energia, o que poderia aliviar a pressão sobre os recursos naturais. A nanotecnologia poderia desenvolver novos materiais e medicamentos, o que poderia melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas.

Em geral, o mundo de 2100 será um lugar mais complexo e desafiador do que o que conhecemos hoje. As mudanças climáticas, a desigualdade e a tecnologia serão os principais fatores que darão forma ao futuro do planeta.