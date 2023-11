Hackers russos criam vírus para espionar a Ucrânia e o malware se espalhou por todo o mundo sem controle

O conflito entre Rússia e Ucrânia desenvolve-se em diferentes âmbitos do campo de batalha. O científico e tecnológico teve como recente evento uma praga cibernética que saiu do controle. Hackers russos criaram vírus informáticos para espionar os ucranianos e agora o malware espalha-se atacando usuários de todo o mundo.

De acordo com uma análise da GenBeta, os autores deste vírus malicioso são os chamados Gamaredon, um grupo de hackers que surgiu com o início da primeira parte deste conflito bélico, em 2014.

E, embora seu primeiro alvo tenha sido os organismos e pessoas relacionadas à Ucrânia, agora parece não haver controle sobre este malware.

O verme de computador chama-se LitterDrifter. Foi descoberto pela empresa de cibersegurança Check Point em Novembro de 2023.

LitterDrifter é um vírus do tipo dropper, o que significa que se propaga através de e-mails de phishing. Como vocês bem sabem, o phishing é a técnica usada por grupos de ciberataques para que você compartilhe suas informações pessoais.

No entanto, o que o LitterDrifter faz é uma evolução perigosa, pois esses e-mails contêm anexos infectados. Uma vez que o anexo é aberto, o vírus é instalado no computador do usuário e começa a coletar dados.

O que é que ele coleta? Nada menos que informações pessoais, como nomes, endereços de e-mail, números de telefone e senhas.

Os investigadores da Check Point acreditam que o LitterDrifter está dirigido a organizações governamentais, militares e de defesa na Ucrânia. No entanto, o vírus também se espalhou para outras partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para manter-se atualizado com as atualizações de segurança para esse tipo de ameaças, os especialistas fazem essas recomendações: