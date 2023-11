Estudo científico encontra uma possibilidade de vida em Mercúrio

Mercúrio pode ter vida. É o que afirma um estudo recente realizado por cientistas do Instituto de Ciências Planetárias (PSI, sigla em inglês), de acordo com a National Geographic.

O desenvolvimento da vida tal como a conhecemos tem muitos elementos que vão além da água, oxigênio, temperaturas favoráveis e respirar.

Os microorganismos que se desenvolvem em ambientes complexos também fazem parte da existência e, em muitos casos, podem significar o início da vida.

De acordo com o que informa o meio citado, o instituto científico que liderou a pesquisa encontrou provas de que em Mercúrio existem glaciares de sal. É estranho de qualquer ponto de vista, já que este planeta é o mais próximo do Sol, e, portanto, é difícil que esses tipos de organismos se desenvolvam.

Os glaciares de sal são um dos melhores candidatos para criar os ambientes necessários para diferentes formas de vida.

"Compostos salinos específicos da Terra criam nichos habitáveis mesmo em alguns dos ambientes mais difíceis onde se dão, como o árido deserto de Atacama, no Chile!", disse Alexis Rodríguez, autor principal do estudo e cientista do Instituto de Ciências Planetárias.

A comparação do professor Rodríguez serve para explicar que, mesmo em ambientes de altas temperaturas, há formas de vida; Mercúrio, por estar tão próximo do Sol, registra sempre ambientes hostis para um humano. Durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus centígrados, e durante a noite caem até -180C°.

Uma vista de um terreno caótico do polo norte de Mercúrio onde pode haver vida NASA (Sebastian Carrasco)

“Este descobrimento pioneiro dos glaciares amplia a nossa compreensão dos parâmetros ambientais que poderiam sustentar a vida. Além disso, acrescenta uma dimensão vital à nossa exploração da astrobiologia, também relevante para a possível habitabilidade de exoplanetas semelhantes a Mercúrio”, acrescentou o professor Rodríguez num comunicado.

Este achado soma-se a uma série de descobertas em planetas nos quais qualquer forma de vida era descartada. Em Plutão, revelaram a presença de geleiras de nitrogênio na superfície do planeta anão. Estas geleiras estão localizadas na Sputnik Planum, uma grande bacia situada no hemisfério sul de Plutão.

Os glaciares de nitrogênio são uma característica incomum no Sistema Solar. O nitrogênio é um gás a temperatura ambiente, mas pode se solidificar a temperaturas muito baixas. Em Plutão, as temperaturas na Sputnik Planum podem descer até -230 ºC, o suficiente para o nitrogênio condensar-se em forma sólida.