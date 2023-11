Elon Musk está sendo pressionado a testemunhar na investigação do Twitter

O CEO do X, da Tesla e da SpaceX, Elon Musk AP (Leon Neal/AP)

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou a um tribunal federal de San Francisco uma solicitação para obrigar Elon Musk a testemunhar em sua investigação sobre a aquisição de US$ 44 bilhões do gigante de redes sociais Twitter, agora rebatizado como X.

A SEC defendeu os seus esforços para assegurar a presença de Musk, argumentando que os funcionários da agência estão agindo dentro do seu âmbito de autoridade.

Na última declaração, a SEC revelou que está investigando as compras de ações de Musk no Twitter em 2022, que foi posteriormente renomeado como X, juntamente com suas declarações e apresentações relacionadas à aquisição da rede social.

Além disso, informou-se que o magnata recusou-se a comparecer a uma entrevista em setembro como parte da investigação.

Em 2 de novembro, Musk e seus advogados pediram ao juiz para rejeitar o pedido da SEC para forçá-lo a testemunhar, argumentando que ele já havia testemunhado em duas ocasiões e que a agência estava excedendo seus poderes.

No entanto, a SEC descartou estas alegações na quinta-feira, defendendo sua autoridade legal para procurar testemunhos e documentos no curso de sua investigação.

Além disso, ele indicou que recebeu nova documentação relevante desde a última entrevista.

Esta confrontação legal representa o último episódio da tensa relação entre o regulador do mercado dos EUA e a pessoa mais rica do mundo.