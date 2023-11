Universo Musical: Projeto da NASA pode transformar imagens de galáxias e estrelas em música

A NASA empreendeu uma iniciativa inovadora para aproximar o conhecimento do sistema solar e do universo ao público interessado no espaço exterior. Esta iniciativa, chamada ‘Projeto Universo de Som’, transforma dados coletados de imagens de observatórios e satélites em música, em um esforço para sonificar o cosmos.

O projeto, liderado pela compositora Sophie Kastner, utiliza dados visuais do espaço, como imagens do buraco negro supermassivo ‘Sagitário A’, para criar partituras interpretativas para instrumentos musicais, incluindo cordas, piano, flauta, clarinete e percussão.

O objetivo é proporcionar uma experiência auditiva que aproxime a ciência espacial para pessoas com deficiência visual, criando uma nova forma de experimentar o universo.

Kastner descreve seu processo como a criação de "paisagens sonoras" que refletem diferentes áreas das imagens cósmicas.

Este enfoque visa destacar aspectos específicos dos corpos celestes, mesmo os menores, dentro do conjunto de dados mais amplo, fornecendo uma interpretação humana aos dados espaciais transformados em som.

O Projeto Universo de Som é apresentado como uma narrativa musical do cosmos e espera-se que seja o início de futuras composições inspiradas em outras imagens do universo.

O time do Observatório Chandra de Raios-X, fornecedor de alguns dados usados para a sonificação, vê essa fusão de disciplinas como uma maneira de tornar o espaço mais acessível e atraente para todos aqueles interessados em explorar mais sobre o nosso ambiente.

Além disso, a NASA facilitou a exploração dos sons do espaço exterior, oferecendo conteúdo de áudio em seu site que inclui toques de chamada e mensagens para celulares.

Estes sons permitem que os ouvintes experimentem o paisagem cósmica e foram adaptados por cientistas e músicos para garantir uma experiência sensorial completa.

Como posso conseguir isso?

Para aceder à coleção de toques de chamada fornecidos pela NASA, os utilizadores podem visitar o seu website (nasa.gov), dirigir-se à secção de ‘Downloads’ e selecionar ‘Audio & ringtones’.

Lá vocês encontrarão uma variedade de sons cósmicos, como a Nebulosa do Anel e o exoplaneta WASP-96 b, adaptados para serem experimentados em diversos contextos sensoriais.