Uma imagem ultravioleta inédita de Júpiter foi captada pelo telescópio Hubble

Desde o seu lançamento, o Telescópio Espacial Hubble tem nos presenteado com vistas impressionantes do universo. Como agora, com a revelação de uma surpreendente captura de Júpiter em cores ultravioleta.

Esta observação foi realizada no comprimento de onda ultravioleta, destacando sua imponente Grande Mancha Vermelha, que não é mais do que uma colossal tempestade que excede o tamanho da largura completa do nosso planeta e que tem estado presente na atmosfera de Júpiter por séculos.

Júpiter em ultravioleta / Hubble

Mais uma descoberta do Hubble

Esta imagem foi publicada em homenagem à fase de oposição de Júpiter, que indica que o planeta está diretamente oposto ao Sol a partir da perspectiva terrestre.

É graças a este fenômeno que é possível contemplar Júpiter em todo o seu esplendor, pois ele aparece maior e brilhante no céu noturno.

E embora o Telescópio Espacial Hubble geralmente seja orientado para a luz óptica, visível ao olho humano, também tem a capacidade de explorar outras comprimentos de onda, incluindo o infravermelho e o ultravioleta.

Por que usar luz ultravioleta?

Às vezes, a observação no espectro ultravioleta facilita o estudo de características específicas de objetos celestes, como planetas e galáxias.

Por exemplo, agora, onde a atenção se concentra na atmosfera turbulenta de Júpiter, com um foco particular na Grande Mancha Vermelha.

Assim, a visualização em diversas comprimentos de onda ultravioleta é traduzida em um espectro de luz visível, fornecendo este efeito de cor.

"Embora a tempestade pareça vermelha ao olho humano, nesta imagem ultravioleta, ela parece mais escura porque as partículas de neblina de grande altitude absorvem a luz nestas comprimentos de onda. (...) As neblinas polares avermelhadas e onduladas absorvem um pouco menos desta luz devido às diferenças no tamanho das partículas, composição ou altitude", explicou a NASA em um comunicado.

Apesar disso, a NASA destacou o valor do ultravioleta para fornecer uma nova perspectiva que, a médio prazo, poderia permitir estudar melhor as características atmosféricas de Júpiter.