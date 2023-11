Sam Altman teria sido demitido porque descobriram que ele estava criando uma IA que ameaça a existência da humanidade

A trama da demissão e reincorporação de Sam Altman como CEO da OpenAI deu uma reviravolta completamente inesperada. A agência de notícias britânica Reuters afirma que o empresário foi demitido por estar impulsionando a criação de uma super inteligência artificial, que poderia “ameaçar a humanidade”.

A agência de notícias informou que um time de pesquisadores da mesma empresa notificou à diretoria sobre “uma poderosa descoberta de inteligência artificial” e que ela também poderia “ameaçar a humanidade”, de acordo com o Diário Clarín.

Pouco se sabe sobre os algoritmos desta super inteligência artificial. Mas uma carta teria sido o detonador para demitir o Sam Altman, já que de acordo com as informações, havia reclamações anteriores em que se dizia que o empresário lançava produtos de inteligência artificial sem antes medir as consequências para a humanidade.

Um executivo da OpenAI foi consultado sobre essa descoberta, e, embora não tenha oferecido detalhes sobre o que aborda, admitiu em uma mensagem interna que está ciente de um projeto chamado Q* (Q Star).

Qual é este projeto? O relatório divulgado pela Reuters indica que está sendo desenvolvida uma Inteligência Artificial capaz de reproduzir raciocínios matemáticos, que teoricamente são próprios dos humanos.

O desenvolvimento de uma IA com raciocínio matemático, capaz de aprender a cada segundo, é um dos maiores medos dos cientistas, pois emularia praticamente o que um ser humano de alto nível intelectual faz.

Elon Musk estava certo

Desde que foi anunciada a demissão de Sam Altman (antes de seu retorno), Elon Musk foi o primeiro a exigir explicações. Sabia alguma coisa? Ninguém pode garantir, mas ele acertou ao exigir que os motivos fossem revelados, já que a OpenAI é a líder da corrida da IA.