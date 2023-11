Os cometas poderiam ser verdadeiros ‘mensageiros da vida’ nos planetas

Investigadores da Universidade de Cambridge demonstraram como os cometas podem transportar os elementos moleculares necessários para a vida para os planetas, tal como é teorizado que aconteceu na Terra.

Para que os cometas libertem material orgânico, devem viajar a velocidades relativamente lentas, inferiores aos 15 quilômetros por segundo. A velocidades mais altas, as moléculas fundamentais não sobreviveriam devido à velocidade e temperatura do impacto que as partiria.

Sistemas planetários muito compactos, como aqueles que orbitam em torno de uma estrela, são considerados locais prováveis onde cometas podem viajar à velocidade adequada. Nestes sistemas, os cometas podem "rebater" da órbita de um planeta para outro, diminuindo sua velocidade.

Quando um cometa se move lentamente o suficiente e bate na superfície de um planeta, libera moléculas intactas que os pesquisadores acreditam serem precursoras da vida.

Permitiram a vida na Terra?

Esse novo estudo, publicado nos Proceedings of the Royal Society A, sugere que esses sistemas podem ser áreas promissoras para procurar vida além do nosso sistema solar se a chegada de cometas é crucial para o surgimento da vida.

Os cometas são conhecidos por conter componentes básicos para a vida, como aminoácidos e vitamina B3, como foi demonstrado na análise de amostras do asteroide Ryugu, em 2022. Além disso, contêm quantidades significativas de cianeto de hidrogênio (HCN), outra molécula crucial.

A resistência do HCN às altas temperaturas sugere sua capacidade de sobreviver à entrada atmosférica e permanecer intacto.

Richard Anslow, do Instituto de Astronomia de Cambridge, aponta que essas moléculas podem ter contribuído para o surgimento da vida na Terra, o que possivelmente pode ser aplicável a outros planetas na galáxia.

Os investigadores não afirmam que os cometas sejam essenciais para o surgimento da vida na Terra ou em outros planetas, mas tentam delimitar os tipos de planetas onde os cometas poderiam transportar com sucesso moléculas complexas como o HCN.

No sistema solar, a maioria dos cometas está no cinturão de Kuiper e podem ser atraídos para o interior do sistema solar pela gravidade de Netuno e Júpiter.

No entanto, os cientistas queriam entender quais tipos de cometas, viajando a quais velocidades, poderiam liberar moléculas pré-bióticas intactas em planetas similares à Terra.

Usando modelos matemáticos, concluíram que os cometas poderiam liberar essas moléculas precursores da vida, mas apenas em circunstâncias específicas.

Por exemplo, os planetas próximos em sistemas compactos têm mais probabilidades de interagir com cometas e capturá-los, o que poderia ser crucial para a entrega de moléculas pré-bióticas.

Em contraste, sistemas com estrelas de menor massa apresentam desafios adicionais devido às velocidades mais altas e à menor probabilidade de interações com cometas.

Os planetas em órbita ao redor destas estrelas poderiam experimentar mais impactos de alta velocidade, o que poderia representar dificuldades únicas para a vida nesses ambientes.