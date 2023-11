O assistente Copilot chega gradualmente ao Windows 10

O Copilot já faz parte de diferentes serviços da Microsoft e chegou à última versão do sistema operacional, o Windows, desenvolvido pela empresa com a atualização 23H2 no mês de setembro, após várias versões preliminares para testadores.

A Microsoft anunciou agora em seu blog que o Windows 10 22H2 Build 19045.3757 (KB5032278) está disponível para download para usuários do canal Insider, uma atualização que implementa o Copilot em versão preliminar para as versões do Windows 10 Home e Pro.

A companhia comentou que o Copilot será lançado gradualmente através da implementação controlada de recursos (CFR) nos próximos meses e advertiu que alguns dispositivos podem demorar "algum tempo" para serem elegíveis para o assistente.

Também esclareceu que o botão Copilot no Windows aparecerá no canto direito da barra de tarefas do Windows 10 e não se sobreporá ao conteúdo da área de trabalho nem bloqueará janelas de aplicativos abertos.

Com isso, disse que os equipamentos com essa versão do sistema operacional que pertencerem a organizações não terão o Copilot inicialmente, assim como aqueles que possuem o Windows 10 Enterprise e Education.