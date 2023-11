NASA recebe mensagem a laser de um dispositivo situado a 16 milhões de quilômetros da Terra

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como NASA por suas siglas em inglês, confirmou a recepção de uma mensagem a laser proveniente de um dispositivo situado a 16 milhões de quilômetros da Terra.

A mensagem, por mais curiosa que pareça, é composta por simples dados. Eles vêm de uma sonda espacial da NASA e o destaque do assunto é que é uma mensagem a laser, um estilo de comunicação que pretende ser instalado em naves espaciais futuras e que acelera o envio e recebimento de mensagens a longas distâncias.

De acordo com o que relata Bio Bio Chile, este mensagem a laser é parte de um experimento da NASA chamado Comunicações Ópticas no Espaço Profundo (DSOC). O método específico usado é o do infravermelho próximo, que consiste em um laser codificado que as ferramentas da Terra podem receber e decodificar em instantes.

Este primeiro experimento foi realizado com uma transmissão de mensagem da sonda espacial Psyche, que foi para minerar um asteroide rico em gemas preciosas, até o Telescópio Hale, localizado em San Diego, Califórnia.

Foi apenas o primeiro teste deste tipo de mensagem. E até agora tudo saiu conforme o previsto, informou a NASA em um comunicado.

"Alcançar a primeira luz é um dos muitos marcos críticos do DSOC nos próximos meses, abrindo caminho para comunicações de maior velocidade de dados capazes de enviar informações científicas, imagens de alta definição e transmissão de vídeo para apoiar o próximo grande salto da humanidade: enviar humanos para Marte", disse Trudy Kortes, diretora de Demonstrações Tecnológicas da NASA.

Os especialistas da NASA indicam que, neste método, os dados “tomam a forma de bits (as unidades de dados mais pequenas que um computador pode processar) codificados nos fótons do laser: partículas quânticas de luz”.

“Depois que um conjunto especial de detectores supercondutores de alta eficiência detectar os fótons, são utilizadas novas técnicas de processamento de sinais para extrair os dados dos fótons individuais que chegam ao Telescópio Hale”, diz a NASA em sua explicação.

A instalação deste tipo de comunicações entre a NASA e suas sondas espaciais espera aumentar a velocidade entre 10 e 100 vezes melhor do que os métodos tradicionais que atualmente estão sendo executados.