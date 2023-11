NASA dá boas-vindas ao LTT 1445Ac: o planeta do tamanho da Terra mais próximo do nosso Sistema Solar

Encontrar exoplanetas do mesmo tamanho da Terra é muito complexo, apesar de que o universo tem um terreno que parece infinito. É por isso que a NASA celebra com estardalhaço a aparição de LTT 1445Ac, um planeta que, além de ter um volume semelhante ao nosso, está apenas a 22,5 anos-luz de distância; até agora, o mais próximo do nosso Sistema Solar.

A descoberta deste mundo foi feita pelo Satélite de Vigilância de exoplanetas em trânsito (TESS) da NASA. Mas foi com as ferramentas do Telescópio Espacial Hubble que se mediu o diâmetro deste planeta.

Os cientistas explicam que a geometria do plano orbital do planeta em relação a sua estrela vista a partir da Terra era incerta no seu descobrimento, realizado em 2022, porque TESS não tem a resolução óptica necessária.

Isso significa que a detecção poderia ter sido o chamado trânsito rasante, onde um planeta passa por uma pequena porção do disco da estrela mãe. Isso resultaria em um limite inferior impreciso do diâmetro do planeta, explica a NASA em um relatório de seu portal oficial.

Existia a possibilidade de que este sistema tivesse uma geometria irregular e, se isso fosse o caso, não mediríamos o tamanho correto. Mas, com as capacidades do Hubble, conseguimos determinar o seu diâmetro”, destacou Emily Pass do Centro de Astrofísica Harvard e Smithsonian, em Cambridge, Massachusetts.

Os dados do telescópio espacial da NASA e da ESA detectam que o exoplaneta completa uma travessia normal através do disco da estrela, resultando num tamanho real de apenas 1,07 vezes o diâmetro da Terra.

Então, com isso, determinam-se que o exoplaneta é um mundo rochoso, como a Terra, com aproximadamente a mesma gravidade superficial. Mas com uma temperatura superficial aproximada de 500 graus Fahrenheit, é muito quente para a vida como a conhecemos.

Um dos dados incríveis deste mundo é que ele orbita uma estrela chamada LTT 1445A, que por sua vez faz parte de um sistema triplo de três anãs vermelhas que se encontra a 22 anos-luz de distância, na constelação de Eridanus.

A estrela tem outros dois planetas relatados que são maiores do que o LTT 1445A. Um par de outras duas estrelas anãs, LTT 1445B e C, estão a cerca de 3 bilhões de milhas de distância do LTT 1445A, também resolvido pelo Hubble. O alinhamento das três estrelas e a órbita de cantor do par BC sugere que tudo no sistema é coplano, incluindo os planetas conhecidos.