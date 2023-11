Medicina 2.0: alguns dados-chave sobre o papel da tecnologia na Saúde

A tecnologia teve um impacto significativo no campo da Saúde nas últimas décadas e revolucionou a forma como se diagnostica, trata e gerencia a atenção médica. Melhorou a qualidade e a acessibilidade da atenção médica, e espera-se que continue desempenhando um papel fundamental na evolução da medicina e da Saúde no futuro.

A pandemia gerou um avanço ainda mais acelerado. Além dos grandes desenvolvimentos científicos para encontrar vacinas em tempo recorde, a aceleração da telemedicina e os conceitos de hospitais digitais também tiveram um salto.

Melhoria no diagnóstico e na detecção

Os avanços na tecnologia médica, como a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e as imagens por ultrassom, permitiram diagnósticos mais precisos e mais precoces de doenças. Os dispositivos médicos avançados e as provas de laboratório automatizadas também melhoraram a capacidade de detecção.

Aqui, a Inteligência Artificial também desempenhou um papel protagonista. A IA e o aprendizado automático são usados para analisar grandes conjuntos de dados médicos, o que pode ajudar na identificação de padrões, na tomada de decisões clínicas e na personalização de tratamentos.

A surpreendente notícia de que recebeu a parada da mulher com diagnóstico terminal. (Foto referencial)

Aplicações para trabalhadores da saúde

Atualmente, existem aplicativos focados no pessoal de saúde, como o Medplace, que é um aplicativo que conta com um modelo de trabalho onde os profissionais e técnicos escolhem em qual lugar e quando trabalhar, tornando visível sua experiência, gerando renda e desenvolvendo sua carreira.

A aplicação, que atualmente conta com mais de 4.500 usuários registrados e cerca de 3.600 turnos realizados, é um novo modelo de trabalho extremamente atraente para aqueles profissionais e técnicos que desejam gerar maiores rendimentos, trabalhar de forma flexível, que estudam e precisam cobrir os seus custos, o que permite contar com um grande número de adesões.

"Medplace oferece a clínicas e hospitais acesso a uma comunidade de profissionais e técnicos qualificados, que por sua vez têm a oportunidade de desenvolver-se profissionalmente, capacitar-se e orientar-se através de nossa plataforma. Os profissionais e técnicos acessam por meio de um aplicativo móvel disponível tanto para iPhone quanto para Android", explicou Francisco Ramírez Díaz, CEO da Medplace.

Cinco alcaldías se encontram no processo de aplicação de segundas doses. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa/Crisanta Espinosa)

Histórias clínicas eletrônicas

Falando em dados. Os registros médicos eletrônicos substituíram em grande medida a documentação em papel, o que facilita o acesso à informação do paciente, reduz os erros e melhora a coordenação do cuidado.

Em vários países, trabalhou-se na melhoria dos portais de saúde pública, onde é feita a intersecção do histórico médico com os ministérios, oferecendo acesso organizado a dados relacionados a vacinas, operações, tratamentos e mais. Isso facilita o acesso ao histórico médico em caso de emergências, trâmites e mais.

Wearables e dispositivos de monitoramento

Dispositivos como relógios inteligentes, monitores de atividade e medidores de glicose no sangue permitem que as pessoas acompanhem sua saúde e obtenham dados em tempo real. Isso incentiva a prevenção e a autogestão da saúde.

Aqui vimos avanços consideráveis: os smartwatches de diferentes marcas, como Apple, Samsung e Huawei, conseguem medir cada vez mais métricas com maior precisão.

Smartwatch Fique sempre de olho nas suas mensagens com este modelo. (Dreamstime)

Robótica médica e telemonitorização

Robôs cirúrgicos e outros dispositivos robóticos são utilizados em cirurgias para melhorar a precisão e reduzir o tempo de recuperação. Também são usados em tarefas de assistência, como a administração de medicamentos.

E nessa mesma linha, as tecnologias para monitorar o estado dos pacientes também avançaram. Além do convencional. Por exemplo, pacientes com doenças crônicas podem ser monitorados à distância por meio de dispositivos conectados, o que permite um acompanhamento contínuo de seu estado de saúde e a detecção precoce de problemas.

Shutterstock Houve vários avanços nos exames

A Telemedicina é a aplicação de tecnologias modernas de informação e comunicação para a prestação de serviços médicos à distância. Esta tecnologia permite que os profissionais de saúde possam oferecer serviços de diagnóstico, tratamento, educação, monitoramento e apoio aos pacientes, independentemente da localização geográfica. É uma forma inovadora de oferecer serviços de saúde de qualidade aos pacientes, permitindo que os profissionais de saúde possam atender os pacientes de forma eficaz e eficiente.

Por fim, talvez o mais visível tenha sido a massificação da Telemedicina nos últimos anos. A tecnologia facilitou a prestação de atenção médica à distância através da Telemedicina. Como dizíamos no início: isso foi acelerado pela pandemia.

Hoje, os pacientes podem consultar médicos e especialistas através de videoconferências, o que é especialmente benéfico em áreas remotas ou para pessoas com mobilidade reduzida. E sem dúvida, foi uma das maiores contribuições para a Saúde por parte da tecnologia, especialmente para aquelas comunidades que não tinham acesso a especialistas.