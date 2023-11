Elon Musk quer colonizar Marte com SpaceX, mas há algo que o impede

Elon Musk teve alguns dias complicados. Enquanto o assunto continua em franco incêndio e queda livre com o X, antes Twitter, as coisas na SpaceX prometiam ser melhores com o segundo teste do seu foguete Starship, projetado para viajar a Marte.

Mas como já vimos, as coisas não correram bem e este novo intento terminou em outra monumental explosão, o que implica uma nova série de problemas para a equipe de engenheiros da companhia.

Para ser honestos, o fiasco foi menos pior do que o intento anterior, pois na prova de 20 de abril de 2023, o foguete da SpaceX explodiu assim que decolou diante dos olhos de milhares de pessoas que o viam ao vivo.

Enquanto com este novo incidente a nave conseguiu ultrapassar a linha Kárman (que é o limite entre a atmosfera e o espaço exterior), elevando-se acima de 150 quilômetros a uma velocidade de 24.000 quilômetros por hora.

Uma grande conquista, mas que terminou em explosão, ao falhar em alcançar a meta original: completar um voo de 90 minutos com um retorno controlado, pousando o foguete intacto.

Mas ficou claro com isso tudo, que seria apenas questão de tempo para que eles alcancem seu objetivo.

SpaceX e o obstáculo de Starship para chegar a Marte

Garrett Reisman, ex-astronauta da NASA, ex-diretor de Operações Espaciais da SpaceX, concedeu uma entrevista exclusiva aos colegas da Computer Hoy.

Na palestra, o especialista com ampla experiência no campo termina apontando o que todos suspeitam. Que Elon Musk quer colonizar Marte.

O objetivo da SpaceX é bastante claro: tornar a humanidade uma espécie interplanetária e, mais especificamente, colonizar Marte.

Se olharmos para algumas das projeções da SpaceX, o trabalho em Marte não seria muito diferente do que vemos em ‘Happy Valley’ de ‘Para Todos os Seres Humanos’.

A última linha se refere à série exclusiva da Apple TV +, For All Mankind, que está chegando à sua quarta temporada e que em sua história propõe a existência de Happy Valley, uma colônia internacional em Marte onde os humanos habitam, dentro do universo fictício da trama.

Para Reisman, o que mais impede Elon Musk e SpaceX de começar essa nova era é conseguir que seu foguete Starship funcione.

Mas tendo em conta o que aconteceu com a família Falcon, podemos calcular que lhe levará algum tempo para progredir.