Elon Musk mostrou otimismo ao dar uma data para o 3º lançamento da Starship

O segundo voo da Starship da SpaceX confirmou com sucesso o objetivo-chave de não danificar a plataforma de lançamento, de acordo com a confirmação do seu proprietário, Elon Musk.

Em sua recente inspeção, afirmou que a plataforma está em excelente estado e adiantou que a terceira Starship poderia estar pronta para voar em três ou quatro semanas.

Após o primeiro voo, que deixou um cratera na plataforma e danificou a estrutura, a SpaceX implementou melhorias, incluindo reforços no concreto e um defletor de chamas refrigerado por água.

Contas alegres

Embora o segundo lançamento tenha sido adiado por quatro meses, a plataforma parece ter resistido intacta, suportando até mesmo o calor dos 33 motores Raptor da Starship a potência máxima pela primeira vez.

No entanto, o lançamento não foi perfeito. Apesar de ter superado várias fases críticas, como a separação de etapas e a ascensão até 150 quilômetros de altitude, houve problemas. A etapa Super Heavy teve dificuldades com o reacendimento dos motores e, finalmente, ocorreu uma grande explosão.

Os desafios do terceiro tentativa

Para o terceiro voo, ainda há aspectos cruciais a serem testados, incluindo o reinício do Super Heavy, seu pouso, o desligamento dos motores da Starship e sua reentrada atmosférica. Há preocupações sobre a resistência do escudo térmico da Starship, pois já perdeu partes em vôos anteriores.

Apesar destes desafios, a Ship 28 parece estar preparada para o próximo voo dentro de aproximadamente um mês. No entanto, a data exata dependerá da implementação de melhorias e de testes adicionais.

Embora a Administração Federal de Aviação esteja investigando os problemas do segundo voo, espera-se que a próxima prova não sofra grandes atrasos, a menos que haja contratempos inesperados.