Capa do mangá Dragon Ball foi censurada nos anos 1980 por ser ‘explícita’

Todos aqueles que viram Dragon Ball desde o seu início sabem que algumas cenas estavam muito intensas. Tanto no âmbito da representação da mulher como na violência das lutas, havia elementos suficientes para dizer que a série não era para crianças.

Esse é um dos motivos da remasterização de Dragon Ball Z Kai em 2009. Os executivos da Toei Animation modificaram o formato da série para se adaptar às novas telas, então aproveitaram para remover algumas imagens e cenas muito violentas.

Muitos gostaram desta iniciativa e um outro setor dos fãs criticou. A verdade é que a franquia serviu para evitar as censuras impostas em alguns países.

Este fenômeno das imagens explícitas também se aplicava ao mangá. E esta capa da saga de Piccolo, último arco em que Goku enfrenta o Namekusei que conhecemos e que hoje faz parte dos Guerreiros Z, é realmente violenta e foi até mesmo proibida no Japão, de acordo com o relatado em 3D Juegos Latam.

A imagem fala por si só. Nesta final, após um brutal Torneio de Artes Marciais, Goku e Piccolo chegam à final. Foi, talvez, a definição de mais poder e violência jamais vista em Dragon Ball pelo maravilhoso poder dos dois guerreiros.

Então, os golpes, chutes e técnicas de energia faziam cada um dos oponentes sangrar. Na capa, a editora mostrou Goku com o que parece ser um buraco no ombro direito, resultado de um ataque de Piccolo. A imagem foi mantida dentro do mangá, mas não foi permitida na capa.