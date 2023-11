Ainda há muito de Goku por vir: Dragon Ball Super tem mais histórias depois de Super Hero

Nos últimos meses, a saga de Dragon Ball experimentou mudanças significativas. O mangá adaptado do filme ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, criado por Akira Toriyama e Toyotaro, é um claro exemplo. A batalha brutal de Piccolo e o despertar de Gohan são os destaques do 99º mangá de Dragon Ball Super.

Esta adaptação, em circulação desde 2022, introduziu elementos inovadores que enriqueceram a trama original do filme.

Paralelamente, a franquia prepara-se para celebrar seu 40º aniversário em 2024, prometendo aos fãs vários projetos emocionantes. Entre eles destaca-se Dragon Ball Daima, um novo anime que busca reviver a série.

E Dragon Ball Super vai continuar?

A ausência de uma série oficial de anime desde o encerramento temporário de Dragon Ball Super no seu episódio 131, em 2018, aumentou a expectativa dos fãs por esses novos lançamentos.

Em uma entrevista recente com a Bandai Spirits, Victory Uchida, o editor oficial do mangá Dragon Ball Super, confirmou a continuidade da série com mais capítulos no futuro.

🔥Victory Uchida (VJUMP) confirma que Dragon Ball Super continuará el manga más allá de Super Hero y que seguirá haciéndolo durante un largo periodo de tiempo.



🤩¡DBS esta muy vivo y lo mejor está por llegar! pic.twitter.com/MmjfEjHmOl — Universo Zeno (@ZenoUniverso) November 21, 2023

Este anúncio desmente rumores sobre o possível fim da série após o arco Super Hero. Os seguidores de Goku e suas aventuras podem esperar novos arcos narrativos cheios de mistério e intriga.

Com o episódio 100 do mangá programado para dezembro, o futuro de Dragon Ball Super é promissor e cheio de surpresas.