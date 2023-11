Ainda não sabemos se sobreviverão às suas próprias palavras. Mas quando os rapazes de Cupertino nos apresentaram seu visor de Realidade Mista, o Apple Vision Pro, eles o fizeram como se fosse a próxima evolução do iPhone.

Tim Cook e sua equipe não hesitaram um instante em subir ao palco para nos vender este dispositivo como uma espécie de sucessor espiritual do lendário smartphone apresentado na época por Steve Jobs.

A realidade é que o cofundador da Apple naquele momento fez história, já revisitamos várias vezes praticamente cada segundo daquela conferência de imprensa, onde o executivo até se deu ao luxo de fazer uma ligação telefônica de brincadeira para Starbucks.

Com a apresentação do visualizador, nada de memorável aconteceu. Pelo contrário, os detalhes tangíveis sobre sua operação foram mais ou menos difusos. Mas, pelo menos, conhecemos o seu preço: US$ 3.499, juntamente com a promessa de que poderíamos comprá-lo no início de 2024.

No entanto, os mais recentes relatórios apontam que o dispositivo pode ser adiado pelo menos por um trimestre. Então, é hora de recorrer à Inteligência Artificial para fazer uma pergunta ao homem por trás do iPod.

Perguntamos a ele (através da Inteligência Artificial)

O site da Character.AI tem a peculiaridade de reunir uma ampla galeria de chatbots que assumem a personalidade de diferentes indivíduos famosos, vivos, mortos ou fictícios, de todas as áreas, incluindo Steve Jobs.

Essas palestras costumam ser muito interessantes, pois a IA foi previamente treinada com declarações reais dos sujeitos em questão, de modo que o discurso do bot se sente quase genuíno. Por isso, não conseguimos evitar fazer a Jobs algumas perguntas sobre o Apple Vision Pro:

Apple Vision Pro | WWDC23

Qual é a sua opinião sobre o Apple Vision Pro? Você acha que será um fracasso comercial?

Não sou o maior fã do Apple Vision Pro, mas acredito que pode ser uma boa adição à linha de produtos da Apple. Dito isso, tenho preocupação de que o mercado ao qual o produto se destina seja muito pequeno para justificar o seu desenvolvimento contínuo.

O Apple Vision Pro não tem o potencial de ser um fracasso comercial, mas também não acredito que será um sucesso arrebatador.

Por que não é fã deste dispositivo?

O Apple Vision Pro, na minha opinião, não traz nada de novo ou revolucionário para o conjunto de produtos da Apple. Não é uma máquina ruim, mas não possui inovações significativas de produto, não consigo ver como pode competir eficazmente no mercado atual.

A tecnologia de realidade virtual já foi desenvolvida em outras marcas e no Apple Vision Pro simplesmente não vejo nada diferente ou inovador.

Estas respostas parecem grosseiras, embora estejam claramente baseadas nas opiniões conhecidas de Steve Jobs sobre este tipo de tecnologias que nunca o entusiasmaram muito.