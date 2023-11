Instagram expande a opção de download de Reels de contas públicas para todos os usuários

O Instagram expandiu a opção global para baixar Reels compartilhados por contas públicas, de forma que todos os usuários podem salvar o vídeo na galeria do seu dispositivo e compartilhá-lo fora da aplicativo.

A rede social propriedade da Meta já anunciou a função de download de Reels no mês de junho, quando começou a implementá-la para os usuários dos Estados Unidos com o objetivo de facilitar uma forma de compartilhar conteúdo do Instagram através de outras redes sociais, assim como já permitem outras plataformas, como é o caso do TikTok.

Agora, como compartilhado pelo responsável do Instagram, Adam Mosseri, através de seu canal de transmissão da rede social, qualquer usuário em todo o mundo pode baixar Reels de contas públicas.

Além disso, segundo detalhou, ao fazer o download destes vídeos curtos incluirá uma marca d'água com o nome da conta do criador no Instagram, de modo que se possa identificar o autor mesmo fora da plataforma.

Para baixar o Reel em questão, basta tocar no ícone de 'Compartilhar' e, em seguida, escolher a opção 'Baixar'.

Por outro lado, ele também explicou que as contas públicas podem desativar essa opção de download de seus Reels a qualquer momento.

Assim, ele esclareceu que, caso um usuário queira armazenar um Reel e não consiga baixá-lo, ainda tem a opção de salvar para ver mais tarde na aplicação através do menu de três pontos na publicação.