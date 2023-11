Bill Gates acredita que semana de três dias de trabalho pode se tornar realidade

Uma das mais recentes polêmicas e discussões do mundo corporativo, a semana de quatro dias de trabalho, vem sendo testada ao redor do mundo nos últimos anos. No Brasil, algumas empresas já aderiram a redução da jornada de trabalho, mas o modelo segue gerando debates a respeito de sua eficácia.

Enquanto isso, o fundador da Microsoft, Bill Gates, decidiu ir além ao afirmar que o uso da tecnologia pode não somente viabilizar uma semana de quatro dias de trabalho, como também possibilitar que a cara horária seja reduzida para três dias.

Segundo informações da Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, durante sua participação no podcast “What Now?”, o bilionário foi questionado sobre o que acha a respeito da ameaça da inteligência artificial aos empregos, e foi sincero ao dizer acreditar que, em determinado momento, os humanos “não precisariam trabalhar tanto” dado aos avanços da tecnologia.

Máquinas cada vez mais ativas

Segundo Bill Gates, com os avanços tecnológicos será possível que em algum momento as máquinas consigam produzir todo o alimento.

Além disso, os avanços também beneficiariam as pessoas que deixariam de precisar trabalhar mais de cinco dias por semana para ganhar um salário digno: “Se eventualmente chegarmos a uma sociedade onde só temos que trabalhar três dias por semana, acho que está tudo bem”, declarou.

No entanto, mesmo apoiando os avanços tecnológicos no campo da Inteligência Artificial, Gates reconhece alguns riscos e impactos causados pela nova tecnologia.

“Não creio que o impacto da Inteligência Artificial seja tão drástico quanto o da Revolução Industrial, mas certamente será tão grande quanto a introdução dos computadores. Os aplicativos de processamento de texto não eliminaram o trabalho de escritório, mas o modificaram para sempre”, revela.

Na mesma linha, outros empresários também acreditam que com os impactos das tecnologias de IA, o momento em que os trabalhadores deverão trabalhar aproximadamente 3 dias pode chegar em breve.

