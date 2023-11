Interesse por celulares dobráveis está aumentando entre a Geração Z e os Millennials mais jovens

O interesse por telefones dobráveis está aumentando entre os jovens, de acordo com um estudo recente da Decluttr, um serviço online para vender tecnologia antiga e renová-la.

As buscas online destes dispositivos dispararam 15.369% entre a Geração Z e os Millennials mais jovens no ano passado, coincidindo com a chegada ao mercado de novos telefones dobráveis.

Não só os telefones dobráveis em geral chamaram a atenção

As buscas por “Motorola Razr flip” aumentaram 241% e as por “Oppo flip phone” aumentaram 511% nos últimos 12 meses. Até mesmo a Samsung lançou o modelo Galaxy Z Flip 5 Retro baseado em designs clássicos.

Liam Howley, diretor de marketing da Decluttr, atribui esta tendência à nostalgia por uma época de tecnologia mais simples, destacando que o ano de 2023 foi um ano de reflexão sobre as vidas digitais de muitos jovens, lembrando a simplicidade da tecnologia nos anos 90 e o retorno dessas tendências.

Howley aponta que a nostalgia está impulsionando os consumidores atuais a procurar uma aparência diferente da atualmente popular. Além disso, ele prevê que este desejo levará a uma maior inovação no mundo dos telefones dobráveis.

As vendas de telefones dobráveis em 2023 aumentaram quase 44% em comparação com o ano anterior e prevê-se que mais de 54 milhões de dispositivos sejam vendidos para 2027, o que representa um aumento de 382% em relação aos 14,2 milhões vendidos em 2022.