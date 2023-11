Estudos afirmam que Google e Meta deveriam pagar pelo menos 14 bilhões de dólares por ano aos editores de notícias para cobrir as receitas publicitárias

Google e Meta deveriam pagar pelo menos 14 bilhões de dólares por ano às mídias de comunicação para contar os ganhos publicitários gerados por seu tráfego de busca, de acordo com uma estimativa “conservadora” publicada pela Universidade de Columbia neste mês.

Os pesquisadores determinaram que o Facebook deveria pagar aos editores 1.900 milhões de dólares por ano pelo uso do seu conteúdo, enquanto que o Google deveria pagar entre 10 e 12 bilhões de dólares por ano.

Receitas Publicitárias

De acordo com seus receitas publicitárias totais, os números subiriam para 6,6% das receitas do Meta e 17,5% das receitas do Google Search.

“Encontramos evidência clara de que o Google e o Meta estão apropriando-se do valor das notícias acima das normas estabelecidas há muito tempo sobre como se deve compartilhar o plusvalor criado conjuntamente”, disseram os pesquisadores no livro branco, publicado pela Iniciativa de Educação da Universidade de Columbia. Diálogo Político.

O Estudo

O estudo surgiu quando as grandes empresas tecnológicas resistiram aos esforços dos legisladores dos Estados Unidos, Canadá e outros países para promulgar leis que os obriguem a compartilhar os lucros com os editores.

A pressão aumentou desde 2021, quando a Austrália aprovou uma lei que exige que as empresas de tecnologia negociem acordos de conteúdo com os editores.

No início deste ano, os legisladores da Califórnia votaram a favor de avançar na Lei de Preservação do Jornalismo da Califórnia, que exigiria que as "plataformas online" pagassem uma "taxa de uso do jornalismo" para os meios cujo conteúdo aparece em seus sites.

Em agosto, a Meta retirou conteúdo de notícias de suas plataformas no Canadá em resposta a uma lei semelhante.

Enquanto isso, um grupo bipartidário de legisladores dos Estados Unidos propôs a aprovação da Lei de Preservação e Competição do Jornalismo, que permitiria aos editores de notícias negociar coletivamente com as grandes empresas de tecnologia o uso de seu conteúdo.

Encontros

Os achados foram baseados nas estimativas dos rendimentos por pesquisas que cada plataforma recebeu exclusivamente do conteúdo relacionado com notícias.

Os investigadores analisaram “acordos recentes entre meios de comunicação e Google e Meta (anteriormente conhecido como Facebook), bem como com uma base de dados de acordos de licença celebrados nas últimas décadas para produtos similares baseados em conteúdos”.