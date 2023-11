Dragon Ball revela desenhos originais de Goku, Bulma e Yamcha que nunca foram vistos fora do Japão

A Dragon Ball decidiu publicar algumas imagens originais antigas da série desde os anos 80. Estes são designs inéditos que eram usados para promover a série no Japão, que nunca vimos na América Latina ou nos Estados Unidos.

De acordo com uma matéria do site MeriStation, esses desenhos não foram feitos por Akira Toriyama, que na época estava focado em desenvolver novas histórias para o mangá. Estas ilustrações são obra de outro mangaka japonês chamado Gaku Miyao.

Nas ilustrações aparecem Goku, Bulma e Yamcha, que são os três primeiros protagonistas da série. Também estão Puar e Oolong, dois personagens muito importantes nos primeiros arcos de Dragon Ball.

O que destaca nestes dois designs que vamos apresentar a seguir é que Bulma aparece com um estilo que Akira Toriyama nunca se atreveu a ilustrar. Todos os trajes com os quais a agora diretora da Corporação Cápsula usa são inéditos para qualquer fã que tenha visto a série desde o início até as aventuras atuais.

Goku não costuma mudar muito, pois além do seu tradicional traje vermelho, o que lhe foi dado pelo Mestre Roshi, ele também aparece com seu traje azul com chapéu, com o qual chega ao primeiro Torneo de Artes Marciais.

Bulma aparece com um traje de garçonete, outro de artista ou pintora, colegial japonês e outro visual de universitária. Yamcha, no único quadro que aparece, está vestido de terno. Enquanto Oolong e Puar estão com suas aparências tradicionais.

Retro Dragon Ball