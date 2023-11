Dragon Ball: Bulma Coelhinha toma vida neste cosplay realizado por uma bela modelo mexicana

Na enorme gama de personagens de Dragon Ball, Bulma se destaca por muitos elementos. Seu espírito aventureiro, seu temperamento, inteligência e coragem são os mais notáveis.

Mas não é segredo para ninguém que ela é uma jovem muito bonita, exibida pelos designers da série, com uma figura enquadrada no que é conhecido como os cânones de beleza convencional.

Essas características fazem com que Bulma se destaque como um dos personagens favoritos das modelos para fazer cosplays. A diretora da Corporação Cápsula usa infinitas aparências, o que faz com que haja diferentes opções para todos aqueles que querem interpretar.

Uma das mais populares é a de Bunny Bulma, que, como já contamos, não faz parte do canon.

Bulma, a coelhinha, não aparece no mangá, é apenas uma invenção da Toei Animation para dar um toque artístico ou uma situação colorida ao anime.

O fato de ter aparecido no anime foi suficiente para ser considerado por diferentes cosplayers. Uma delas é a modelo mexicana, Karen G, melhor conhecida nas redes sociais como @Karengwaifu. De Monterrey, a bela modelo geralmente posa em sua conta do Instagram com trajes de personagens que na maioria são do mundo do anime.

Esta representação artística da personagem Bunny Bulma teve um grande impacto nos seus seguidores. Por isso, para os fãs de Dragon Ball, aqui está essa versão quente de Bulma, graças à uma resenha do Código Espagueti.