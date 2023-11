Como acessar o incrível novo chefe secreto do remake de Super Mario RPG

Tanto o original quanto o remake de Super Mario RPG estão cheios de segredos, referências a outras franquias de jogos e muito mais.

Na verdade, um dos segredos mais interessantes do jogo original foi a aparição de Culex, um chefe secreto que não pertence a Final Fantasy, mas parece ter sido extraído desse universo, com música e efeitos sonoros característicos dessa saga.

No remake de Super Mario RPG, Culex volta da mesma maneira que no jogo original: como uma criatura em 2D pixelada, mantendo a trilha sonora e os efeitos de som originais.

Como enfrentar Culex

Para chegar até ele, você deve obter uma pedra brilhante trocando fogos de artifício com uma menina em Moletown. Então, use esta pedra em Monstro Town para abrir uma porta fechada.

Após derrotá-lo, Culex propõe outro encontro no futuro, uma parte intrigante da trama do remake.

Para seguir este caminho, primeiro você deve completar a remake de Super Mario RPG. Em seguida, dirija-se a Merrymore e passe a noite na suíte elegante. Durante a noite, Geno irá alertar sobre algo que está acontecendo em Star Hill.

Ao visitá-lo, você encontrará novas estrelas rosas na terceira área que representam desafios de chefes anteriores que procuram uma revanche.

Cuidado, não está claro em que ordem você deve derrotar esses chefes, mas o Pai Rã Mallow fornecerá pistas adicionais.

Esses confrontos podem ser difíceis, por isso é essencial que a sua equipe esteja no máximo nível 30 e tenha o equipamento adequado.

Em Monstro Town, volte à escola e mostre ao professor como realizar os Triple Moves. Esta batalha foca na execução precisa de comandos de ação.

Em Marrymore, enfrente-se novamente ao bolo, certificando-se de adormecer os inimigos que não são bolos para evitar que acendam as velas.

Na Templo Belome, lute mais uma vez contra Belome.

No barco afundado, volte para a base pirata e enfrente o Tubarão Johnny numa luta um contra um com Mario. Mantenha Bowser e Geno no seu grupo para aproveitar as suas melhorias, mas a luta dependerá principalmente da execução de comandos de ação. Derrotá-lo vai lhe dar uma pedra extra brilhante.

Booster reaparece na sua torre com um devastador ataque de trem. Concentre-se nele e aumente a velocidade do Geno com Zoom Shoes para atacar antes que ele possa ativar o seu trem.

Os últimos passos

Finalmente, enfrente novamente Punchinello em Moleville, a luta mais desafiadora. Use o Lazy Shell de Mario e o Drill Claw de Bowser para causar danos aos bombardeiros e fazê-los atacar Punchinello. No entanto, tenha cuidado com as bombas que continuam atacando você.

Equipar Peach com o Broche Duradouro, que impede uma queda por batalha, será útil nestas lutas.

Uma vez que você derrotou todos esses chefes e obteve seus objetos e armas, volte a Monstro Town. A porta de Culex terá reaparecido, o que indica que é hora da revanche. Use a sua Pedra Extra-Brilhante para entrar. Desta vez, Culex, sua música e efeitos sonoros foram refeitos assim como o resto do jogo.