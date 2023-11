A brutal batalha de Piccolo e o despertar de Gohan: o mais destacado do #99 do mangá de Dragon Ball Super

O Super #99 já está online. Oficialmente temos o canon de Gohan Beast, já que a impressionante transformação aparece no episódio mais recente do mangá. E embora este modo leve todos os holofotes dos fãs da série, ninguém pode ignorar a brutal batalha que Piccolo tem contra Cell Max.

Como já mencionamos em matérias anteriores, este arco de Dragon Ball Super está desenvolvendo a mesma história do que vimos em Dragon Ball Super: Super Hero. Então, embora saibamos como as coisas terminarão, há detalhes adicionais com os quais nos divertimos em cada episódio.

O principal destaque do #99 é a nova transformação de Gohan, que claramente queremos continuar vendo no anime. No entanto, Orange Piccolo faz uma impressionante sacrifício para esperar a explosão de poder do filho de Goku, mostrando a sua grandiosa habilidade para enfrentar uma luta de artes marciais.

Piccolo consegue não só essa transformação que o leva a uma nova escala, mas também continua a demonstrar que é um dos melhores membros da família Z.

Piccolo Dragon Ball Super #99

Depois, estão as brutais ilustrações do Gohan Beast feitas por Toyotaro, que mais uma vez deixam bem posicionado o principal ilustrador da obra de Akira Toriyama.

Como sempre, as aventuras de Dragon Ball Super podem ser lidas no site oficial da Shueisha em espanhol, chamado Manga Plus, aqui o link.

Gohan Dragon Ball Super #99