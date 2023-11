Xbox finalmente atualiza o firmware dos seus controles e corrige erro urgente

A Xbox Series X e a Xbox Series S não tiveram a melhor corrida comercial dos últimos tempos. É um fato que os amigos da Microsoft lutaram contra a Sony e o seu popular PlayStation 5. Embora não esteja isenta de falhas, sua última geração de consoles é bastante atraente.

Dentre todos os bugs e detalhes descobertos no sistema da Microsoft, talvez o mais desconfortável seja o dos seus controles, que tendem a falhar ao tentar atualizar seu firmware, ficando presos em um limbo desconfortável sem acesso às novas funções.

A transição entre as duas plataformas, teoricamente, deveria ser suave e sem incidentes. Mas a triste realidade é que a Microsoft tem lutado um pouco para conseguir que a transição entre os sistemas funcione como deveria.

Desde o momento da detecção deste erro, os usuários clamaram por uma atualização que melhore esse e outros detalhes.

Ontem, finalmente, suas preces foram ouvidas, ajudando-os a passar pelo mau momento com o que aconteceu entre Starfield e os Prêmios de Jogos 2023.

Xbox atualiza seus controles

Uma postagem no blog oficial do Xbox Insider revela que a Microsoft lançou uma nova atualização para os controles da Xbox Series X, Series S e Xbox One. Esta atualização, que está inicialmente disponível para os membros Insider do Xbox no Anel Omega, corrige um erro que impediria a atualização do firmware do controle.

O erro ocorria em alguns controles, o que fazia com que a atualização falhasse ou congelasse. Isso poderia causar problemas aos usuários, já que impedia que eles aproveitassem as últimas funções e melhorias do firmware.

Xbox Starfield Limited Edition controle

A nova atualização corrige esse incômodo erro, então todos os usuários devem ser capazes de atualizar seus controles sem problemas.

Para verificar se o seu controle tem a versão mais recente do firmware, você pode conectá-lo ao seu console através de um cabo USB. Se a atualização estiver disponível, uma mensagem aparecerá na tela do seu console.

Além de corrigir o erro de atualização, a nova atualização também inclui uma nova função: o modo de alteração para a atribuição de botões do teclado.

Esta função permite que os usuários atribuam os botões do teclado aos botões do controle. Isso pode ser útil para pessoas com deficiências que usam teclados adaptados.

Obviamente, esta mudança só se aplica aos usuários do Insider por enquanto. No entanto, espera-se que a atualização esteja disponível para todos os consumidores em breve.