Um clássico do Nintendo 64 chega gratuitamente na próxima atualização do Nintendo Switch Online

A próxima quinta-feira, 30 de novembro, será atualizado o catálogo de jogos gratuitos para a plataforma de assinatura Nintendo Switch Online. Por isso, a empresa japonesa anuncia os títulos mais destacados que terá, até o momento, a última atualização de 2023.

De acordo com o que relata Nintenderos, um clássico dos clássicos do Nintendo 64 será lançado em 30 de novembro de 2023. As atualizações para o Japão anunciam que o GoldenEye 007 e o Jet Force Gemini estão chegando.

Tratam-se de dois dos jogos de vídeo mais icônicos no console do Nintendo 64, lançada para o mundo em 1996.

GoldenEye 007 é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no filme de James Bond do mesmo nome. Foi lançado em 1997 e desenvolvido pela Rare para o Nintendo 64.

O jogo segue a trama do filme e permite que os jogadores assumam o papel de James Bond. Oferece uma variedade de missões com objetivos específicos, desde infiltrar-se em instalações até enfrentar inimigos. Foi elogiado por sua jogabilidade multijogador, que se tornou um aspecto icônico do jogo.

GoldenEye 007

Enquanto Jet Force Gemini segue a trama de três personagens, Juno, Vela e Lupus, membros do Jet Force Gemini, enquanto tentam deter um malvado império insetoide. O jogo combina elementos de exploração, ação e tiro em terceira pessoa. Também apresenta um modo multijogador.