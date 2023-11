Tiktoker colombiano revela truque para que qualquer pessoa possa tirar uma selfie perfeita com seu animal de estimação

O amor por nossos animais de estimação nos leva a tomar medidas extremas para capturar nas fotos cada uma das expressões dos nossos cães e gatos, para mostrar nas redes sociais a sua beleza. Como este processo pode ser complicado, um reconhecido tiktoker, dedicado a criar conteúdo relacionado com treinamento canino, mostrou um truque para que qualquer pessoa possa tirar uma selfie perfeita com o seu ‘peludinho’.

Já são quase 150 mil pessoas seguindo o conteúdo de Checho Adiestrador, na plataforma chinesa, criador de conteúdo que oferece várias dicas e recomendações sobre comportamento animal, junto com seus três cães da raça Border Collie; além de avaliar o nível de acolhimento ‘pet friendly’ dos mais reconhecidos centros comerciais de Bogotá.

Passo a passo

Antes de conhecer os segredos para tirar a foto perfeita com o seu cão, este influenciador deixa muito claro que é necessário ter paciência no processo e seguir à risca as suas indicações.

Passo 1

Ensine o cão a subir com as patas em uma superfície alta e recompense-o quando o cão permanecer por um longo tempo no local. Depois de aprender o gesto, adicione um sinal de resposta, dando dois toques na superfície onde o cão está.

Passo 2

Após o sinal aprendido, indique ao pet que deve fazer o mesmo que fez na superfície nas costas do seu dono; oferecendo novamente deliciosas recompensas quando realizar a ação.

Passo 3

Estabelecer uma palavra-chave, seja ‘selfie’ ou ‘foto’, para que o cão mantenha a compostura e a calma diante da câmera, e, ao observar o comportamento, recompensá-lo novamente.