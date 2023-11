Quem é Emmett Shear, o CEO da OpenAI que durou 72 horas no cargo

Shear, cofundador da plataforma de streaming Twitch, assumiu a liderança da empresa de inteligência artificial OpenAI num momento de mudança e desafios.

A transição, como sabemos, foi marcada por controvérsia; com Sam Altman destituído abruptamente em 17 de novembro e Mira Murati assumindo o papel de CEO interina por apenas três dias.

Assim, em 20 de novembro, Shear foi apresentado como o novo líder interino da OpenAI e imediatamente declarou sua felicidade com o novo desafio.

Quem é Emmett Shear?

Ele é um Licenciado em Ciências da Computação pela Universidade de Yale.

O breve CEO da OpenAI, além de ser cofundador e ex-CEO do Twitch, desempenhou papéis na empresa de capital de risco Y Combinator, onde conheceu Altman.

Foto de Emmett Shear (vermelho) e Sam Altman (amarelo) quando estavam juntos na primeira turma de Y Combinator em 2005. pic.twitter.com/x2lI64e6sU — John Coogan (@johncoogan) 20 de novembro de 2023

Publicamente, esse personagem não hesitou em expressar sua opinião sobre os avanços da inteligência artificial, manifestando sua preocupação com a velocidade de seus avanços e os riscos associados à IA avançada e autônoma.

De acordo com o ex-Twitch, existiria até 50% de chances de que a IA se desenvolva tão rapidamente que se tornaria impossível de controlar.

Talvez seja por isso que ele foi contratado na OpenAI, considerando que uma das possíveis razões para a saída de Altman foi, justamente, a sua falta de consciência a respeito.

Shear anunciou que irá lançar uma nova linha de produtos

“Hoje recebi uma ligação me convidando para considerar uma oportunidade única na vida: tornar-me o CEO interino da OpenAI. Depois de consultar minha família e refletir por algumas horas, aceitei. Recentemente, eu havia renunciado ao meu cargo como CEO do Twitch devido ao nascimento do meu filho, que agora tem 9 meses”, disse Shear em um longo tweet.

Na carta, o CEO interino abordou os eventos recentes e expressou sua intenção de acabar com as preocupações e restaurar a estabilidade na OpenAI.

De acordo com o seu tuíte, planejava realizar investigações internas, conversar com os funcionários do OpenAI para saber suas preocupações e realizar reformas na gestão e liderança nos próximos 30 dias.

O retorno de Altman

Mas como nem tudo o que brilha é ouro, quase três dias após assumir, Shear começou com as polêmicas.

De acordo com o Bloomberg, o profissional ameaçou renunciar ao seu cargo se os diretores da OpenAI não revelassem a verdadeira razão da demissão do seu antigo CEO.

E então, claramente ninguém se importou com suas ameaças. Depois de cerca de 72 horas intensas, Emmet Shear não é mais o CEO interino da OpenAI.

Assim, o lendário Sam Altman retornou ao cargo que o levou ao sucesso, após uma turbulenta semana de idas e vindas.

Estou profundamente satisfeito com este resultado, depois de ~72 horas muito intensas de trabalho. Ao chegar à OpenAI, eu não tinha certeza qual seria o caminho certo. Este foi o caminho que maximizou a segurança ao mesmo tempo em que satisfez todos os envolvidos. Fico feliz por ter sido parte da solução. https://t.co/AGoDBbwhkq