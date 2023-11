Keanu Reeves se transforma no ator perfeito para ser Goku em Dragon Ball, neste live action que a IA fez

Keanu Reeves interpretando Goku em uma live action de Dragon Ball deixou todos perplexos. Foi feito graças à inteligência artificial, através de uma série de ilustrações que mostram o ator de John Wick com o traje do saiyajin criado na Terra.

Um live action feito pela inteligência artificial nos emociona muito mais do que o fez Dragon Ball Evolution. O fracassado filme da 20th Century Fox é um peso que os fãs da obra de Akira Toriyama terão que carregar para sempre.

No entanto, este tipo de imagens que aparecem entre os usuários das redes sociais torna-se um alívio. Faz-nos pensar que um live action de Dragon Ball de boa qualidade é possível antes do fim do mundo.

Uma revisão do Hoy Crypto mostra essas imagens que foram feitas por um usuário que forneceu apenas duas descrições para uma inteligência artificial: Keanu Reeves e o traje de Goku.

É assim que temos o ator de 59 anos vestindo o traje de cor laranja e camiseta azul, típico da Escola Tartaruga do Mestre Roshi. A IA colocou o Keanu Reeves como Goku em ambientes semelhantes aos que o saiyajin enfrenta nas diferentes sagas de Dragon Ball.

A seguir, mostramos-lhes as brutais ilustrações que nos dão esperança de que uma live action de Dragon Ball é possível. Apenas é necessário um pouco de vontade dos grandes estúdios para produzir um filme de alto calibre.

