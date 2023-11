Hackers executam o plano perfeito para roubar 60 milhões de dólares na plataforma Ethereum

Um total de 99 mil usuários do Ethereum registraram perdas totais de seus rendimentos, devido a um plano perfeito executado por hackers que roubaram cerca de 60 milhões de dólares. Os criminosos digitais introduziram uma vulnerabilidade em uma das funções da plataforma de criptomoedas, implementada em 2019, e assim atacaram as contas para saquear.

De acordo com uma matéria do Computer Hoy, os hackers atacaram a função Create2 do Ethereum. Trata-se de uma opção dentro da plataforma que permite criar novas direções a partir de uma cadeia de caracteres.

Os cibercriminosos usaram esta função para criar endereços falsos que se assemelhavam aos e-mails ou identidades legítimas, no estilo mais tradicional e primitivo do golpe, chamado ‘phishing’. Eles enviaram mensagens para os usuários, incentivando-os a transferir suas criptomoedas para esses endereços falsos.

Uma vez que os usuários transferiam suas criptomoedas para endereços falsos, os cibercriminosos podiam acessá-las e transferi-las para suas próprias carteiras.

O roubo foi descoberto pela empresa de pesquisa cibernética Scam Sniffer, uma startup que rastreia os sites de phishing e avisa os usuários sobre ameaças potenciais.

Os cibercriminosos que realizaram o roubo ainda não foram identificados. No entanto, acredita-se que se trata de um grupo organizado com experiência em ataques cibernéticos.

O roubo de 60 milhões de dólares é um lembrete de que as criptomoedas são um ativo digital vulnerável a ataques cibernéticos. Os usuários devem ter cuidado ao realizar transações com criptomoedas e estar cientes das últimas ameaças cibernéticas.

O mundo das criptomoedas não está passando por um bom momento

Há apenas cinco dias, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou que renunciaria ao seu cargo e se declararia culpado de violar as regulamentações dos Estados Unidos contra a lavagem de dinheiro, ou ocultamento de origem de capitais.

A decisão de Zhao ocorreu depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou uma ação contra o Binance por operar uma troca de criptomoedas sem se registrar nos Estados Unidos.

A SEC acusou a Binance de permitir que usuários americanos negociassem em sua plataforma sem cumprir as leis de prevenção de lavagem de dinheiro.