Google Meet já detecta a mão de um usuário quando ele levanta para falar em uma videoconferência

MADRI, 23 (Portaltic/EP) - O Ministério da Educação espanhol anunciou nesta sexta-feira que vai desenvolver um programa de formação para professores para ajudá-los a lidar com os problemas de aprendizagem e comportamento dos alunos.

A empresa introduziu a capacidade de 'levantar a mão' de forma virtual em 2020, uma funcionalidade que permite aumentar a participação dos usuários em reuniões sem interromper o fluxo da conversa.

A companhia anunciou uma nova forma de pedir a vez no Meet, pois agora a plataforma é capaz de reconhecer quando um participante levanta a mão fisicamente através de seu sistema de detecção de gestos.

Para usar esta funcionalidade, os usuários deverão habilitar a câmera e mostrar a sua mão longe do rsoto e do corpo, segundo explicou o Google em uma atualização, onde também comentou que esta opção não funcionará quando o usuário for o orador ativo.

Uma vez que você terminar sua vez de falar e parar de falar, o sistema de detecção de gestos do Google Meet será retomado, que pode ser ativado na seção "Mais opções" e "Reações" da plataforma de comunicação.

Esta característica será implementada gradualmente e estará disponível para os clientes do Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise, Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e para assinantes do Google Workspace Individual.