‘Futurama’ ‘quase’ real: pesquisadores desenvolvem um sistema para manter o cérebro vivo independentemente do corpo

Protagonista do Futurama. Foto: Especial

A concepção de manter um cérebro vivo e funcionando independentemente de seu corpo tem sido bastante vista na ficção científica, mas também se acreditava que isso era algo improvável no mundo real.

Alguns cientistas desenvolveram um dispositivo que pode isolar o fluxo sanguíneo para este órgão, permitindo que ele mantenha sua atividade por horas sem depender do resto do organismo.

O dispositivo opera desviando o fornecimento de sangue para o cérebro através de uma bomba que controla uma série de variáveis vitais, incluindo a pressão arterial, o volume, a temperatura, a oxigenação e os nutrientes.

Um time de pesquisa do UT Southwestern Medical Center testou esse dispositivo no cérebro de um porco anestesiado com ketamina e outras substâncias químicas, mantendo a atividade cerebral e a saúde do animal em níveis normais durante um período de cinco horas.

Como em Futurama?

Embora este progresso não implique a possibilidade futurista de manter cabeças humanas vivas em frascos ao estilo de ‘Futurama’, os investigadores indicaram que pode abrir caminhos para estudar o cérebro de forma independente das outras funções corporais.

O Dr. Juan Pascual, professor de neurologia, pediatria e fisiologia na UT Southwestern, destacou: "Este método inovador permite investigar o cérebro de forma isolada, o que nos dá a oportunidade de responder a perguntas fisiológicas de uma maneira sem precedentes".

O Sistema de Controle Circulatório Pulsátil Extracorpóreo (EPCC) tem sido utilizado para estudar os efeitos da hipoglicemia no cérebro, uma condição comum em pessoas com diabetes. Esse dispositivo poderia permitir aos pesquisadores alterar diretamente os níveis de glicose no sangue que chegam ao cérebro.

Pascual mencionou que este sistema, único do seu tipo, também poderia melhorar as máquinas usadas em cirurgias de bypass cardíaco, reproduzindo um fluxo sanguíneo ao cérebro similar ao pulso natural do coração humano e, potencialmente, evitando efeitos secundários cerebrais.

Apesar do grande potencial do EPCC na medicina, a ideia de manter um cérebro vivo independentemente do corpo evoca o controverso tema dos transplantes de cabeça.

Sergio Canavero, um neurocirurgião italiano, planejou uma operação desse tipo, mas Valery Spiridonov, que sofre de uma doença muscular, decidiu não participar depois de encontrar o amor e se tornar pai.