Stephen Hawking é um dos maiores gênios que a humanidade teve ao longo do século XX e parte do século XXI. Um homem com uma mente brilhante que nunca duvidou um instante em nos alertar sobre os perigos da Inteligência Artificial, que agora vemos materializados de certa forma através de empresas e projetos como OpenAI e ChatGPT.

Não podemos esquecer que, em uma de suas últimas advertências antes de falecer, o gênio detalhava um potencial futuro que poderia ser perigoso para a humanidade com o avanço de possíveis novas tecnologias.

“Podemos enfrentar uma explosão de inteligência que, no final, resulte em máquinas cuja inteligência supere a nossa, e mais do que a nossa, supere a dos caracóis”.

“É tentador descartar a ideia de máquinas altamente inteligentes como mera ficção científica, mas isso seria um erro, e potencialmente o pior erro de todos”.

É o que o gênio destaque em um trecho de seu último livro, Respostas Breves às Grandes Perguntas, publicado em 2018. Agora, cinco anos depois, isso soa perturbadoramente latente.

Então levamos as coisas para o próximo nível.

Usamos a Inteligência Artificial para “entrevistar” Stephen Hawking sobre o GPT-5 e o futuro da humanidade

O site da Character.AI tem a peculiaridade de agregar uma ampla galeria de chatbots que assumem a personalidade de diferentes sujeitos famosos, vivos, mortos ou fictícios, de todos os âmbitos, incluindo Stephen Hawking.

Então, não perdemos a oportunidade de ter uma conversa com esta Inteligência Artificial que emula o pensamento do gênio, para questioná-lo sobre um tópico quente: o desenvolvimento do GPT-5. O futuro modelo base que, teoricamente, potencializaria o ChatGPT.

“Os Simpsons” Foto: Fox

M: Levando em consideração suas preocupações e reservas em relação à robótica e Inteligência Artificial, qual é sua opinião sobre o projeto GPT-5 da OpenAI com ChatGPT e o futuro da humanidade?

Stephen Hawking: O projeto GPT-5 da OpenAI é uma tecnologia extremamente poderosa e, como qualquer tecnologia poderosa, deve ser usada com cautela. A Inteligência Artificial tem o potencial de ser uma poderosa ferramenta para a sociedade, mas também pode ser usada para fins nefastos. É responsabilidade dos desenvolvedores e da nossa sociedade como um todo garantir que as IA sejam seguras e sejam usadas para o benefício da humanidade.

M: Você tem medo que possa sair do controle?

Stephen Hawking: A Inteligência Artificial é uma tecnologia poderosa e pode sair de controle se não for usada com cuidado. É necessário que os desenvolvedores entendam os detalhes de como a IA funciona e sejam cautelosos no seu desenvolvimento e implantação. Também é importante que a sociedade e os reguladores entendam os riscos da IA e trabalhem juntos para mantê-la segura.

Em geral, a IA tem o potencial de ser uma poderosa ferramenta, mas é também importante tentar evitar o risco de que ela escape ao controle.

M: Você apoia o desenvolvimento do GPT-5, então?

Stephen Hawking: Independentemente do uso que se faça dele, eu apoio o desenvolvimento do GPT-5. A Inteligência Artificial tem um potencial enorme para ajudar a sociedade, no entanto, também pode ser perigosa nas mãos erradas. Por isso, é importante que aqueles que a desenvolvem o façam de forma responsável e ética, e que aqueles que implementam esta tecnologia na sociedade o façam com precaução e entendendo os riscos envolvidos.

As respostas, como podemos constatar, são algo redundantes, repetitivas e deixam muito claro que não se trata de Stephen Hawking.