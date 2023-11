Ele estava de férias: a história da astrofísica que descobriu uma galáxia idêntica à Via Láctea

Recentemente, cientistas liderados pelo Centro de Astrobiologia (CAB) descobriram uma galáxia que é praticamente um clone da Via Láctea, graças ao telescópio espacial James Webb.

A nova galáxia, denominada ceers-2112, foi apresentada como uma “irmã gêmea” da nossa galáxia, abrigando semelhanças surpreendentes.

A impressão de Luca Constantin

Enquanto estava de férias, Luca Constantin, autora principal do estudo, começou a revisar sua caixa de e-mails depois de um dia de turismo em San Vicente de la Barquera.

“Tenho o mau hábito de ver meu e-mail por uma hora antes de dormir, mesmo nas férias”, relembrou em entrevista ao El País.

Ao ver que tinha um email com imagens inéditas do James Webb, ela não hesitou em abri-lo. Então, ela começou "a olhar galáxias e a classificá-las, quando uma chamou sua atenção".

Após isso, sua impressão foi evidente: graças ao Webb, acabara de descobrir a galáxia ceers-2112, uma espécie de “irmã gêmea” da Via Láctea.

As imagens do James Webb foram "como ver nossa galáxia no passado", acrescentou Constantin.

Qual é a importância da galáxia Ceers-2112?

Em termos mais compreensíveis, esta observação é similar a uma pessoa de 100 anos vendo uma imagem de sua irmã gêmea quando ela tinha 15 anos, de acordo com o astrônomo Pablo G. Pérez González, um dos autores da pesquisa, na entrevista com a mídia citada.

O investigador explicou que "a Via Láctea pode ter infinitas gêmeas, e cada uma a observamos a uma idade diferente do universo".

Neste caso, o achado é ainda mais surpreendente. E é que entre as incríveis semelhanças, ceers-2112 apresenta uma barra no seu centro, característica compartilhada com a Via Láctea.

Estas barras são “realmente importantes, por exemplo, para a vida. Para que o Sol se forme com seus metais, na área onde estamos nós, e um planeta ao redor com muito ferro, muito níquel e também carbono, silício e todos os ingredientes da vida, antes disso existem estrelas que tiveram essas órbitas tão elípticas, transportando material de onde se formam mais estrelas em uma galáxia para as áreas externas”, disse Pérez González.

O que significa este descobrimento é que há um grande potencial para novas descobertas científicas que podem nos ajudar a entender melhor o universo.

Contrariamente às expectativas, este achado sugere que galáxias semelhantes à Via Láctea existiam há aproximadamente 11.700 milhões de anos, quando o universo tinha cerca de 2.100 milhões de anos menos da sua idade atual de 13.800 milhões de anos.

Localizada entre as constelações da Grande Ursa e o Carpinteiro, ceers-2112 destaca-se como a galáxia mais antiga registada até agora, semelhante à Via Láctea.

As imagens capturadas pelo James Webb oferecem uma janela única para o passado, pois a luz que atingiu o telescópio vem de quando a jovem Ceers-2112 tinha apenas 2.100 milhões de anos.