Diretor executivo do Google é interrogado sobre a manutenção dos registros na avaliação do Google Play

O diretor executivo do Google, Sundar Pichai, subiu ao palco como testemunha na terça-feira no julgamento antitruste do gigante de busca contra o fabricante de “Fortnite”, Epic Games, e imediatamente enfrentou um interrogatório agressivo sobre as práticas de manutenção de registros do gigante tecnológico.

Um advogado da Epic Games fez perguntas a Pichai sobre as alegações do editor de jogos de vídeo de que o CEO do Google incentivou que as comunicações internas fossem escondidas dos agentes que examinam a empresa à procura de violações antitruste, de acordo com a Bloomberg.

Comunicações

Respondendo às perguntas da advogada da Epic, Lauren Moskowitz, na terça-feira, Pichai disse que marcou alguns e-mails com a etiqueta de privilégio advogado-cliente, como lhe foi ordenado fazer quando procurava aconselhamento jurídico, e também para que não fossem reencaminhados, de acordo com a Bloomberg.

A prática faz parte do programa “Comunicar-se com cuidado” do Google, segundo o qual se instruía o pessoal a copiar exageradamente os advogados da empresa nas conversas internas, mesmo quando tecnicamente não era necessário.

Interrogatório

Após ocupar tantos cargos no Google, onde o histórico caminho de Pichai para CEO começou na divisão de gerenciamento de produtos em 2004, não há dúvida de que as mensagens internas de Pichai contêm informações confidenciais.

Pichai, que também ocupou cargos no Google ajudando a desenhar a estratégia do Android e dirigindo o desenvolvimento do navegador Chrome, tem estado no centro das atenções enquanto a empresa luta para evitar uma série de desafios regulatórios enquanto o advogado da Epic tenta provar sua crença de que o Google mantém um monopólio ilegal no mercado de aplicativos Android através da sua loja “Play”.

No mês passado, o Departamento de Justiça interrogou Pichai sobre a destruição pelo Google dos registros de bate-papo internos como parte de sua histórica tentativa de desmantelar o império de buscas on-line da empresa.

Também se espera que a diretora financeira do Google, Ruth Porat, e o diretor executivo da Epic Games, Tim Sweeney, testemunhem no julgamento antimonopólio da loja de aplicativos.

Se espera que o caso dure aproximadamente quatro semanas e se conclua no início de dezembro. No início do julgamento, foi dito ao júri de 10 pessoas que o Google deu a Activision-Blizzard, matriz do “Call of Duty”, a quantia de US$ 360 milhões em incentivo para lançar seu jogo na Play Store.