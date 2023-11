Cientistas explicam por que a Terra é azul vista do espaço

A Terra tem uma aparência diferente dos outros planetas do Sistema Solar. O mundo que orbitamos tem uma cor azul, se visto do espaço, por isso um grupo de cientistas explica este fenômeno, que, contrário ao que muitos pensam, não tem apenas a ver com água.

Se Marte é conhecido como o "planeta vermelho", a Terra tranquilamente poderia ser o "mundo azul". O desenvolvimento da vida como a conhecemos só é registrado neste corpo rochoso do Sistema Solar. Os cientistas que detectaram mais de 5 mil exoplanetas não tiveram a sorte de encontrar algo igual.

De acordo com uma resenha do Es de Ciencia, a Terra é azul vista do espaço devido a um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. A luz do Sol é uma mistura de todas as cores do arco-íris, cada uma com um comprimento de onda diferente. A luz de onda curta, como a azul, é dispersa mais facilmente que a luz de onda longa, como a do vermelho.

Quando a luz do Sol chega à atmosfera da Terra, as moléculas de ar a dispersam em todas as direções. A luz azul é dispersa mais do que a luz vermelha, sendo que a maior parte da luz que chega aos nossos olhos é azul.

Espaço - Terra Nosso planeta Terra visto do espaço. Getty Images

Isso é o que faz o céu parecer azul durante o dia. À noite, o céu é preto porque não há luz do sol para que as moléculas de ar a dispersem.

A água também contribui para a cor azul da Terra vista do espaço. O líquido vital absorve a luz vermelha, fazendo com que os oceanos pareçam azuis. A vegetação também contribui para a cor azul, pois as folhas absorvem a luz vermelha e refletem a luz azul.