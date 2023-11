Aurora boreal: 5 cams gratuitas para observar os céus do norte em tempo real

As auroras boreais são um espetáculo digno de se contemplar. No entanto, nem todos têm a sorte de viver nas regiões polares para presenciar esse fenômeno natural.

A boa notícia é que a tecnologia nos dá a possibilidade de desfrutar desse espetáculo celestial em qualquer parte do mundo.

Aqui apresentamos algumas das melhores webcams de auroras boreais ao vivo que são gratuitas.

Os céus da Lapônia na Finlândia

Aurora Service Tours em Utsjoki, Finlândia, é uma empresa especializada em passeios de auroras boreais e organiza férias dedicadas a este fenômeno natural.

Gentilmente, sua câmera web nos dá uma visão impressionante e luminosa dos céus da Lapônia.

Parque Nacional de Abisko na Suécia é uma área de natureza selvagem de montanha, água e floresta. É uma área de beleza natural, com lagos, rios e montanhas. O parque é um dos melhores lugares para observar a aurora boreal e é também um ótimo lugar para caminhadas, esqui e observação de aves.

No Parque Nacional de Abisko, na Suécia, Lights Over Lapland oferece excursões para ver auroras e também fornece tours virtuais para que você possa descobrir a majestade das auroras boreais suecas sem sair de casa.

Península de Spåkenes na Noruega

No norte da Noruega, o Hotel Iglu de Cristal Lyngen North oferece vistas privilegiadas das auroras boreais.

Localizado ao lado do fiorde Lyngenfjord, este lugar é um cenário perfeito para desfrutar do espetáculo celestial, sendo assim, a sua câmara web é um presente que nos convida a olhar para os céus da comodidade de casa:

Banff, no Canadá, é um destino de férias de montanha de classe mundial. Localizado dentro dos limites do Parque Nacional de Banff, na província de Alberta, Banff é um dos destinos mais procurados do Canadá. Com seus picos nevados, lagos cristalinos, trilhas de caminhada e muitos outros atrativos, Banff é o lugar perfeito para os amantes da natureza.

De Banff, Canadá, o Sunshine Village Ski & Snowboard Resort também oferece uma transmissão ao vivo para que você não perca as auroras nos céus. Desta vez, de Wawa Ridge e do Monte Bourgeau.

Durante os períodos de maior atividade solar, você pode ser testemunha deste espetáculo celestial, então não está de mais visitar constantemente e ver o que há.

Universidade de Fairbanks, Alaska

Obrigado a Explore.org, também é possível observar o céu a partir da Universidade de Alasca Fairbanks, cujos registros fornecem uma janela para as auroras boreais de Fairbanks, Alasca.

Esta rede global de câmaras de natureza nos permite estar próximos deste fenômeno mesmo na comodidade da nossa casa.

Com essas webcams, você pode explorar as auroras boreais em tempo real e desfrutar da magia do céu, independentemente da sua localização geográfica.

Isso sim, lembre-se de olhar para o céu em horários estratégicos, pois durante grande parte do dia você encontrará nele a majestade do céu, suas nuvens e cores, mas não necessariamente auroras.