OpenAI anuncia uma nova opção de voz para a versão gratuita do ChatGPT. Através de suas redes sociais, eles mostraram um tutorial sobre como funciona, com uma piada pesada se referindo à demissão de Sam Altman como CEO da empresa.

O site Digital Trends relatou que a mensagem foi publicada por meio da conta da empresa X. A zombaria é direcionada diretamente aos funcionários da empresa, que se rebelaram contra as ações da diretoria da OpenAI, que demitiu Sam Altman como CEO.

A maioria dos trabalhadores assinou uma carta na qual ameaçavam ir para a Microsoft, empresa da qual já tinham ofertas de emprego, se não recolocassem Altman como CEO.

A massa de funcionários da OpenAI é de 778 e mais de 650 assinaram o comunicado mostrando a insatisfação com o demissão de Sam Altman. A ação funcionou e o cofundador da empresa voltou.

Então, a própria OpenAI assume a situação no anúncio da nova funcionalidade do ChatGPT, Inteligência Artificial a qual agora você pode fazer perguntas por notas de voz e obter uma resposta audível.

A mensagem na conta da X diz: "O ChatGPT com voz já está disponível para todos os usuários gratuitos. Baixe o aplicativo no seu celular e toque no ícone do fone de ouvido para iniciar uma conversa".

No exemplo, um usuário diz ao ChatGPT: "Foi uma longa noite para o time e estamos com fome. Quantos centímetros de pizza precisamos para 778 pessoas?".

A Inteligência Artificial, inocente do duplo sentido da pergunta, responde o requerimento tal como especificado. No entanto, a pergunta faz referência aos tormentosos dias que foram vividos na empresa desde o último sexta-feira.