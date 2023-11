A novidade sobre a câmera do iPhone 16 Pro que fará você querer tê-lo agora

Embora ainda reste pouco menos de um ano para o lançamento no mercado, os vazamentos sobre o iPhone 16 Pro já nos deram muitos detalhes sobre as suas novidades.

Agora, foi o conhecido jornalista e analista Ming-Chi Kuo quem forneceu nova informação para a crescente expectativa sobre a próxima geração de iPhones.

Novidades na câmera do iPhone 16 Pro

A atenção recai em uma característica muito esperada: a incorporação de uma câmera teleobjetiva teraprisma, similar à implementada na sua versão anterior, o iPhone 15 Pro Max.

Esta câmera permite um impressionante zoom de 5 aumentos, proporcionando aos usuários uma experiência fotográfica avançada.

O apoio para este rumor vem de melhorias significativas na produção do sensor, fornecido pela Largan, uma empresa que também se encarrega de fabricar Lentes Periscópio para Huawei.

Além disso, espera-se um aumento no tamanho do iPhone 16 Pro, passando de 6,1 para 6,3 polegadas, o que permitiria acomodar a câmera poderosa do 15 Pro Max.

É importante mencionar que, no universo da fotografia móvel, o tetraprisma da Apple é um design de câmara que incorpora uma estrutura de vidro dobrado, permitindo que a luz se reflita 4 vezes e que o zoom óptico seja mais potente.

Isso se alinha às câmeras periscópicas, como o zoom óptico 10x implementado no Samsung Galaxy S23 Ultra. No entanto, a proposta da Apple destaca-se por ser mais compacta, oferecendo um melhor desempenho em um formato mais eficiente.

Todavia, prevê-se que o iPhone 16 Pro seja colocado à venda em setembro de 2024, então ainda nos resta tempo até conhecermos o resultado final desta nova geração.