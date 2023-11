A Inteligência Artificial mostra como seria Dragon Ball se fosse da Pixar

Quando se trata de filmes animados, Pixar é um dos nomes que sempre devem ser considerados. O estúdio que mudou o estilo gráfico de filmes infantis continua produzindo material que atrai milhões de pessoas aos cinemas. Imagine então o impacto que teria se produzissem um filme animado de Dragon Ball.

Não há dúvida de que as salas de cinema do mundo inteiro estariam lotadas. No entanto, o sucesso não estaria garantido, pois o estilo de animação de Dragon Ball e Pixar é muito diferente, e os detalhes das ilustrações é uma das características com as quais os fãs de anime são tão atentos.

Então, embora não estejamos dizendo que seria um fracasso, arriscamos prever que teríamos que esperar para ver a reação do público.

Um usuário pensou nisso há muito tempo e pediu à Inteligência Artificial que ilustrasse os personagens de Dragon Ball, no melhor estilo da Pixar, para obter este maravilhoso resultado.

Dragon Ball na Pixar

O trabalho de perguntar à Inteligência Artificial foi feito por um usuário do Twitter chamado c. Em uma thread desta rede social, que compartilhamos no final da revisão, mostra as versões Pixar de Goku, Bulma, Mestre Roshi, Krilin, o Templo Sagrado, a Corporação Cápsula, uma transformação do Super Saiyajin e até vilões como Freezer ou Majin Buu.