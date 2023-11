A esquecida técnica que Goku usou para salvar sua vida em batalha decisiva

A franquia de Dragon Ball tem ilustrado poderes especiais e técnicas criadas pelos guerreiros mais fortes do seu universo. O Kaioken, a teletransportação, o Final Flash e, claro, a lendária Genkidama são apenas alguns.

No entanto, houve um momento peculiar em que nosso protagonista, Goku, salvou-se de uma situação crítica usando uma técnica que muitos considerariam ridícula e até ofensiva.

Tudo vale para sobreviver

Este momento aconteceu no spin off dos anos 1990, Dragon Ball GT, série que já estabeleceu formalmente o seu status de não canônico na franquia. Ainda assim, Goku, na sua versão infantil, fica envolvido numa situação perigosa enquanto joga num tabuleiro mortal.

Uma regra crucial para evitar as consequências era não chorar por nenhuma razão, o que inicialmente não parecia ser uma ameaça para o Saiyajin.

O antagonista, no entanto, usou todos os tipos de artimanhas, fazendo com que chovessem elementos que incitavam às lágrimas, como as cebolas.

Embora esta situação parecesse mais cômica do que ameaçadora, a criança conseguiu superar o perigo usando uma técnica peculiar: reprimiu suas emoções para evitar derramar lágrimas. Ele até mesmo realizou um processo inverso, onde a lágrima recuou e voltou aos seus olhos.

Veremos algo assim em Dragon Ball Daima?

Recentemente, foi anunciado Dragon Ball Daima, um novo projeto da franquia em que muitos personagens conhecidos voltarão à sua fase infantil para enfrentar um novo inimigo, similar à etapa de Goku quando era criança.

O mais interessante é que Akira Toriyama está a cargo da narrativa, o que sugere que ele pode ter se inspirado em um projeto que não foi criado por ele, ou seja, a fonte de inspiração poderia ser o GT.