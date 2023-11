Wolverine se transforma em um samurai com este espetacular tributo cosplay

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) não está passando por sua melhor fase. O lançamento de The Marvels é o máximo testemunho disso e, nesta altura, parece que a única coisa que poderia salvar a situação são os X-Men e Wolverine.

No entanto, a empresa parece não ter dado passos firmes nesse sentido, por um momento traz de volta diversos atores da velha saga de filmes de Bryan Singer, mas depois os descarta, para depois voltar a pegá-los. Como aconteceu com a cena pós-créditos de The Marvels.

O futuro é incerto para esta franquia e para todos os filmes da casa de quadrinhos. Mas se algo é certo é que o carinho por alguns dos seus personagens permanece intacto.

Essa é a sorte que Wolverine tem, que recentemente foi objeto de um impressionante tributo em formato de cosplay, que acabou se tornando viral.

Estamos diante de um dos mais impressionantes homenagens de alto impacto feitas a este personagem, explorando uma de suas facetas menos conhecidas.

Aqueles tortuosos dias da "juventude" em que Logan viveu no Japão.

Wolverine viraliza com este incrível cosplay que o transforma em um samurai

Como já havíamos indicado, Wolverine é um dos personagens mais amados de todo o Universo Cinematográfico da Marvel, assim como da linha de quadrinhos e até mesmo do sub-ramo das séries animadas.

Praticamente não existe uma única versão de produção desta franquia onde Logan não se posicione como um dos personagens favoritos entre os fãs.

Por isso, torna-se ainda mais admirável o trabalho de cosplay tributo concebido pelo artista conhecido no Instagram como batsturd, que montou esta sessão protagonizada por Wolverine como um samurai:

Este artista possui uma comunidade leal composta por mais de cinco mil seguidores e em seu portfólio de tributos encontramos até o momento pouco mais de 340 publicações com uma ampla gama de homenagens.

Existem muitas homenagens a Batman e outros personagens da DC Comics, assim como da Marvel, mas o mais chamativo no caso deste artista é que boa parte de sua obra se concentra em homenagens ao Logan em diferentes cenários.

Esta sessão que o mostra como samurai, no entanto, é talvez o seu melhor cosplay de homenagem até à data.

Como os mais fiéis fãs do personagem, que têm presente o seu passado como um devoto das tradições do Japão feudal.