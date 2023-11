Super Game Boy: o acessório com o qual a Nintendo fracassou, mas que serviu para o sucesso do Game Boy Color

O Super Game Boy foi um acessório para Super Nintendo que permitia jogar com cartuchos de Game Boy no console de mesa. Apesar do seu grande potencial, não foi completamente aproveitado, mas as suas falhas influenciaram o desenvolvimento do posterior Game Boy Color.

Como funcionava?

Lançado em 1994, o Super Game Boy permitia desfrutar do catálogo de Game Boy na televisão usando circuitos internos do console portátil.

Embora fornecesse vantagens adicionais, como o jogo para dois jogadores no mesmo Super Nintendo e a personalização de paletas de cores, enfrentou vários problemas que minaram o seu impacto no mercado.

Este dispositivo funcionava ligeiramente mais rápido do que o Game Boy, o que causava problemas de desempenho, sincronização de áudio e foi proibido em competições de speedrunning.

Uma falta de interesse vital para a Nintendo

Apesar de suas vantagens, poucas empresas aproveitaram as características únicas do Super Game Boy em seus jogos. A falta de interesse por suas capacidades adicionais influenciou muitos desenvolvedores a não adicionarem conteúdo específico para este dispositivo.

Apesar de todos esses desafios, eles influenciaram a estratégia da Nintendo ao lançar o Game Boy Color, estabelecendo regras rigorosas para garantir que os jogos oferecessem uma experiência melhorada e distinta em comparação com seu predecessor.

Embora uma versão melhorada, Super Game Boy 2, tenha sido lançada exclusivamente no Japão em 1998, este dispositivo tinha limitações semelhantes às do seu predecessor.

O Game Boy Player do GameCube, lançado em 2003, se assemelhou ao Super Game Boy ao permitir jogar jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance no console, mas não herdou todas as suas características adicionais, como a personalização de quadros.